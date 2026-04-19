-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 19 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad RCPEsquel
19 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Capacitación de RCP en el Centro de Día

Integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel brindaron una capacitación sobre maniobras de RCP y uso del desfibrilador dirigida a los trabajadores de la institución local de salud. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado viernes 9 de este mes, el equipo de Bomberos Voluntarios de Esquel llevó a cabo una jornada de formación teórica y práctica en las instalaciones del Centro de Día para adultos y jóvenes. El encuentro tuvo como eje principal la instrucción en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar y el funcionamiento del Desfibrilador Externo Automático, elementos clave para la primera asistencia ante una emergencia cardiovascular.

 

 

 

La actividad estuvo orientada específicamente al personal que desempeña sus tareas diarias en dicha institución. El propósito de la capacitación fue dotar a los trabajadores de herramientas fundamentales que les permitan actuar con precisión y celeridad, reforzando la idea de que una respuesta efectiva y temprana resulta determinante en situaciones críticas de salud.

 

Al finalizar la instrucción, los representantes de la fuerza de seguridad destacaron la recepción obtenida por parte de la entidad. Los capacitadores señalaron que agradecen al Centro de Día por abrir sus puertas y permitirles compartir estos conocimientos, que contribuyen directamente al cuidado y la seguridad de toda la comunidad. De esta manera, se continúa trabajando en la prevención y en la preparación ciudadana ante imprevistos médicos.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Padre Rodolfo: “Encontrar a Dios en la naturaleza”
2
 Nieve en la Hoya: la naturaleza haciendo su parte, ¿y el concesionario?
3
 Sábado de zapada y micrófono abierto en Pizzería y Cervecería Futalaufquen
4
 Tragedia por monóxido de carbono
5
 Así se largó la "Trepada a la Hoya"
1
 La Trepada a La Hoya cumplió su 31° edición
2
 Llegada de tropas de EE. UU.
3
 Un muerto tras accidente en el rally
4
 Misterioso incendio de un auto en Comodoro
5
 Mountainbike y el desafío de subir a La Hoya
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -