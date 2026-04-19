Capacitación de RCP en el Centro de Día

El pasado viernes 9 de este mes, el equipo de Bomberos Voluntarios de Esquel llevó a cabo una jornada de formación teórica y práctica en las instalaciones del Centro de Día para adultos y jóvenes. El encuentro tuvo como eje principal la instrucción en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar y el funcionamiento del Desfibrilador Externo Automático, elementos clave para la primera asistencia ante una emergencia cardiovascular.

La actividad estuvo orientada específicamente al personal que desempeña sus tareas diarias en dicha institución. El propósito de la capacitación fue dotar a los trabajadores de herramientas fundamentales que les permitan actuar con precisión y celeridad, reforzando la idea de que una respuesta efectiva y temprana resulta determinante en situaciones críticas de salud.

Al finalizar la instrucción, los representantes de la fuerza de seguridad destacaron la recepción obtenida por parte de la entidad. Los capacitadores señalaron que agradecen al Centro de Día por abrir sus puertas y permitirles compartir estos conocimientos, que contribuyen directamente al cuidado y la seguridad de toda la comunidad. De esta manera, se continúa trabajando en la prevención y en la preparación ciudadana ante imprevistos médicos.

E.B.W.