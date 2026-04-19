La Sole visitó Esquel en su gira por los 30 pueblos

La ciudad de Esquel se convirtió en una de las paradas elegidas por Soledad Pastorutti en el desarrollo de su reciente proyecto denominado 30 pueblos. Tras haber transitado por otros puntos de la región como El Maitén y Villa Lago Futalaufquen, la cantante santafesina arribó a la localidad cordillerana para continuar con esta iniciativa que busca un contacto directo y genuino con el público de distintos puntos del país. El encuentro oficial tuvo lugar en las instalaciones del Centro Cultural Melipal, donde representantes de la Municipalidad de Esquel manifestaron su alegría por la presencia de la artista y destacaron la importancia de que una figura de su relevancia elija la ciudad para difundir la identidad, los paisajes y la cultura local hacia todo el territorio nacional.

Este programa especial surge como una manera de conmemorar su extensa trayectoria en la música folclórica y popular. Según lo expresado por la propia cantante en la presentación oficial de su propuesta, la intención principal es festejar este aniversario de una manera distinta y cercana a la gente. Salgo a la ruta para celebrar tres décadas de música cara a cara con mi gente, llegando a cada lugar sin previo aviso, detalló la intérprete en sus plataformas digitales al explicar la dinámica de estos viajes que vienen sorprendiendo a los habitantes de diversas provincias. Con esta visita, Esquel se suma a la lista de comunidades que forman parte de este recorrido histórico que encabeza la artista bajo la consigna de celebrar treinta años de carrera en treinta pueblos diferentes de la Argentina.

E.B.W.