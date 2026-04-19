Handball de Trevelin compite en Bariloche

La Escuela Municipal de Handball de Trevelin viajó para cumplir con un nuevo compromiso del torneo de la Asociación Cordillerana de Balonmano. El equipo de la categoría mayores se encuentra en San Carlos de Bariloche, donde debe enfrentar a los locales de Municipal 1 y también al combinado de la Escuela Municipal de El Bolsón, en lo que representa una fecha clave para las aspiraciones del conjunto del Pueblo del Molino.

Este viaje forma parte del calendario oficial de la liga y busca darle continuidad al trabajo que vienen realizando los jugadores locales en la región. En esta oportunidad, la delegación contó con la presencia del secretario de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Carlos Sainz, quien viajó junto a los deportistas para acompañar el desempeño del equipo.

Es fundamental seguir generando estos espacios de participación y competencia para los equipos de la localidad, aseguró el funcionario Carlos Sainz. Estas instancias son las que permiten fortalecer el crecimiento del handball local, permitiendo que los jugadores de Trevelin mantengan un nivel competitivo y sigan sumando experiencia frente a los rivales más fuertes de la zona cordillerana.

E.B.W.