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RED43 sociedad Comodoro RivadaviaIntoxicación con Monóxido de Carbono
19 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Tragedia por monóxido de carbono

Una mujer de 84 años perdió la vida en Comodoro Rivadavia por inhalación de gases y su hija de 56 años debió ser internada de urgencia tras ser encontrada descompensada dentro de una vivienda. 
Por Redacción Red43

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La ciudad de Comodoro Rivadavia se vio sacudida por una tragedia ocurrida en una vivienda de la jurisdicción de la Seccional Tercera. El hecho se conoció durante la tarde del viernes cuando el servicio de emergencias médicas alertó a la policía sobre la presencia de dos personas afectadas por monóxido de carbono en el interior de un domicilio.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una mujer de 84 años se encontraba sin vida. En la misma casa estaba su hija, una mujer de 56 años, quien presentaba un cuadro de descompensación avanzado. Ante la gravedad de la situación, el personal médico procedió al traslado inmediato de la sobreviviente al hospital local para recibir atención de urgencia.

 

Según las primeras informaciones policiales, un vecino fue quien dio aviso a las autoridades luego de ingresar a la vivienda a pedido de allegados de las mujeres. En el ambiente se detectó una fuerte presencia de monóxido de carbono, lo que sostiene la hipótesis principal de una falla en algún artefacto de calefacción o falta de ventilación adecuada.

 

En el sitio trabajó personal de la Seccional Tercera y se dio intervención al área de Criminalística para realizar las pericias de rigor que permitan establecer con exactitud las causas del deceso. Las autoridades locales reiteraron la importancia de revisar las instalaciones de gas y mantener siempre una entrada de aire en los ambientes para evitar este tipo de incidentes fatales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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