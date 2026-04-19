Ser la mejor, siempre y en cualquier lugar

Otro viaje en el cual deberá pagar exceso de equipaje. Otro torneo donde demostró que esta para las “Grandes Ligas”. Sofía Mera García sigue dando que hablar. Logró en la jornada de este sábado cuatro medallas de oro y una de plata en el Torneo Rioplatense de Karate Do Shotokan que tuvo lugar en Concordia, provincia de Entre Ríos.

Lo hizo vistiendo la camiseta Nacional ya que este torneo era de selecciones. Se enfrentaron Argentina y Uruguay. Sofía fue la mejor, como lo es siempre y en cualquier lugar.

En su primera experiencia en este estilo de torneo, Sofía logró medallas de primer puesto en cuatro competencias: Kata individual (17/18 años), Kumite individual (17/18 años), Kata por equipos femenino (17/18 años) y Kata por equipos mixto (18 a 20 años).

Por otra parte, logró la medalla de plata en la prueba de Kumite por equipos femenino (17/18 años).

“Fue mi primera experiencia en un torneo de este estilo y muy agradecida de poder participar del mismo, dejar todo de m”, destacó Sofía Mera García, la karateca que pertenece a la Escuela Municipal “Ne Nahuel” de Esquel.

A partir de ahora, se viene la preparación para el gran torneo que lo tendrá a Esquel como sede. Recordemos que el sábado 9 de mayo se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal la 51° edición de la Copa Itaya, el torneo nacional más importante, donde estará presente una vez más en Esquel, el Sensei Mitsuo Inoue, una eminencia dentro del Karate en la Argentina y en el mundo.