Desigualdad de ingresos en Argentina: hay provincias donde se vive con 8 dólares diarios

El informe elaborado por Focus Market, dirigido por Damián Di Pace, pone la lupa sobre el ingreso per cápita individual en Argentina y expone que, si bien el promedio nacional se ubica en 671,08 dólares, esta cifra esconde disparidades territoriales alarmantes. Según el relevamiento, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el ingreso diario promedio es de 25,41 dólares, en provincias como La Rioja la cifra cae a apenas 8,24 dólares por jornada.

"Esas discrepancias territoriales en los ingresos no son un dato menor: determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, configurando realidades muy distintas según el lugar donde se nació o se vive", explicó Di Pace. Esta brecha de más de tres a uno entre el extremo superior e inferior de la tabla salarial impacta directamente en el poder adquisitivo cotidiano. Por ejemplo, con una jornada de trabajo en La Rioja apenas se puede adquirir medio kilo de bifes o cinco empanadas, mientras que en CABA el mismo tiempo laboral rinde para casi dos kilos de bifes o catorce empanadas.

En el caso de la región patagónica, los valores se mantienen entre los más altos del interior del país. Tierra del Fuego lidera con un ingreso per cápita familiar de 635,52 dólares mensuales (unos 21,18 dólares diarios), seguida de cerca por Neuquén con 610,75 dólares. Chubut y el resto de las provincias del sur también muestran niveles superiores al promedio del norte, aunque enfrentan brechas de informalidad laboral considerables.

El estudio también advierte sobre la distancia entre los trabajadores formales e informales. En provincias como Santa Cruz o Chaco, un trabajador fuera del sistema percibe menos de la mitad de lo que gana un empleado con aportes jubilatorios. Di Pace señaló al respecto que "mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias, y brechas de más del 60% entre trabajadores formales e informales, cualquier discurso sobre recuperación económica será parcial".

Fuente: FocusMarket Group

E.B.W.