-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 19 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 deportes La HoyaciclismoEsquel
19 de Abril de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

La Trepada a La Hoya cumplió su 31° edición

Más de 200 competidores de la región y Chile participaron de la tradicional competencia deportiva que une el centro de la ciudad con el cerro, bajo la organización de la Secretaría de Deportes. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, mediante la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, realizó la 31° edición de la Trepada a La Hoya. La competencia contó con la participación de más de 200 corredores que se inscribieron para cumplir con el trayecto hacia el centro de esquí local.

 

La jornada deportiva inició a las 10:30 horas con dos puntos de largada establecidos de manera simultánea. Una de las salidas se ubicó en el edificio municipal, en la intersección de las calles Mitre y San Martín, mientras que la otra partida se realizó desde la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. Ambos recorridos finalizaron en el cerro La Hoya.

 

El evento registró la presencia de atletas provenientes de diversas localidades de la Patagonia y también de Chile. Según indicaron desde la organización, esta concurrencia marca la tendencia de participación que mantiene la prueba en el calendario regional.

 

Los responsables de la logística mencionaron que el desarrollo de la carrera requirió el trabajo coordinado de distintas áreas municipales para cubrir los requerimientos de la competencia en el camino al cerro. Los organizadores señalaron que el objetivo es mantener la fecha como una referencia dentro de la actividad deportiva local.

 

La realización de la carrera generó movimiento de visitantes en la ciudad durante el fin de semana. Desde el área de Turismo indicaron que la afluencia de competidores de otras provincias y del exterior impacta en la actividad económica y turística de Esquel a través de la ocupación en los servicios locales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Padre Rodolfo: “Encontrar a Dios en la naturaleza”
2
 Nieve en la Hoya: la naturaleza haciendo su parte, ¿y el concesionario?
3
 Sábado de zapada y micrófono abierto en Pizzería y Cervecería Futalaufquen
4
 Tragedia por monóxido de carbono
5
 Así se largó la "Trepada a la Hoya"
1
 La Trepada a La Hoya cumplió su 31° edición
2
 Llegada de tropas de EE. UU.
3
 Un muerto tras accidente en el rally
4
 Misterioso incendio de un auto en Comodoro
5
 Mountainbike y el desafío de subir a La Hoya
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -