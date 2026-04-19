La Trepada a La Hoya cumplió su 31° edición

La Municipalidad de Esquel, mediante la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, realizó la 31° edición de la Trepada a La Hoya. La competencia contó con la participación de más de 200 corredores que se inscribieron para cumplir con el trayecto hacia el centro de esquí local.

La jornada deportiva inició a las 10:30 horas con dos puntos de largada establecidos de manera simultánea. Una de las salidas se ubicó en el edificio municipal, en la intersección de las calles Mitre y San Martín, mientras que la otra partida se realizó desde la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. Ambos recorridos finalizaron en el cerro La Hoya.

El evento registró la presencia de atletas provenientes de diversas localidades de la Patagonia y también de Chile. Según indicaron desde la organización, esta concurrencia marca la tendencia de participación que mantiene la prueba en el calendario regional.

Los responsables de la logística mencionaron que el desarrollo de la carrera requirió el trabajo coordinado de distintas áreas municipales para cubrir los requerimientos de la competencia en el camino al cerro. Los organizadores señalaron que el objetivo es mantener la fecha como una referencia dentro de la actividad deportiva local.

La realización de la carrera generó movimiento de visitantes en la ciudad durante el fin de semana. Desde el área de Turismo indicaron que la afluencia de competidores de otras provincias y del exterior impacta en la actividad económica y turística de Esquel a través de la ocupación en los servicios locales.

E.B.W.