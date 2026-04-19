Así se largó la "Trepada a la Hoya"

Minutos después de las 10:30 horas, el centro de Esquel fue testigo de la largada de una de las competencias más emblemáticas del ciclismo de montaña local. La 31° edición de la Trepada a La Hoya comenzó con la participación de corredores que ya atraviesan los primeros kilómetros del circuito, enfrentando el desnivel que caracteriza a esta prueba única en la zona.

Tras la partida simbólica desde las puertas de la Municipalidad, el pelotón tomó rumbo hacia el sector de Yrigoyen para iniciar el ascenso efectivo. El recorrido actual lleva a los deportistas por el sector de la Laguna La Zeta y diversos senderos que combinan la exigencia física con el imponente paisaje otoñal de la cordillera.

Desde la organización destacaron la importancia de mantener vigente este clásico que forma parte de la identidad deportiva de la ciudad. "Buscamos que los atletas puedan participar sin superposición de fechas y en un clima más favorable", había señalado previamente Hernán Maciel, subsecretario de Deportes, respecto al cambio de fecha de este año.

Por su parte, el director de la carrera, Gonzalo Guereña, remarcó las características del trazado actual mientras los competidores avanzan hacia la meta. "El circuito es muy similar al del año pasado, aunque con algunos ajustes por seguridad", explicó para dar tranquilidad a los participantes sobre las zonas de mayor complejidad técnica.

En estos momentos, los ciclistas de las categorías competitivas y promocionales se encuentran distribuidos a lo largo del camino que conduce al refugio del Club Andino Esquel, en el complejo de La Hoya. Se espera que los primeros corredores completen el ascenso en el transcurso del mediodía, cerrando una jornada que una vez más posiciona a la ciudad como referente del turismo deportivo.

E.B.W.