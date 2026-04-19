Eulalio Muñoz y Karina Neipan lograron el podio en la Media Maratón de Osorno

Eulalio "Coco" Muñoz Jr. y Karina Neipan se adjudicaron este domingo el primer lugar en la clasificación general de la Media Maratón de la Corrida Internacional Reinaldo Martin 2026, en la ciudad chilena de Osorno. La competencia contó con la certificación de World Athletics, lo que otorga validez internacional a los tiempos registrados en el circuito.

Muñoz cronometró 1:04:50 para quedarse con la general de varones, marcando un paso fundamental en su regreso a la competencia tras sus cirugías. "Estoy muy feliz por volver a terminar, pude volver a correr después de mucho tiempo de haber sufrido mucho con las lesiones y las operaciones", destacó el maratonista tras cruzar la meta en la Plaza de Armas.

Por su parte, Karina Neipan se impuso en la general de damas demostrando su vigencia pese a sufrir complicaciones físicas sobre el cierre. "En el kilómetro 17 me comencé a acalambrar, por suerte la gran diferencia que saqué en los primeros metros hizo que pueda sostener el triunfo", relató la atleta. La delegación del equipo Awkache completó su desempeño con el triunfo de Luna González en su categoría de los 10 kilómetros.

La jornada sumó una polémica durante la premiación de Neipan, que fue denunciada por su entrenador Rodrigo Peláez como un acto de discriminación por edad. "Resulta que quien salió segunda gana casi 10 veces más que ella que llegó casi 6 minutos por delante de todas", explicó Peláez. El reclamo se debe a que, por reglamento, Neipan fue premiada en categoría Master con un monto muy inferior al de la categoría de 20 a 39 años, pese a haber ganado la carrera general.

"Es una cuestión de sentido común y empatía; la organización deberá revisar que no se vuelva a repetir esta injusticia", sentenció el entrenador sobre el criterio organizativo que afectó a la corredora esquelense.

Para el equipo técnico, el balance deportivo en Osorno confirma la recuperación de Muñoz de cara a sus próximos objetivos en la distancia mayor. "La verdad que me costó mucho el final, se sintió la falta de entrenamientos largos, pero lo más importante era llegar y volver a sentirme maratonista", concluyó el atleta olímpico.

E.B.W.