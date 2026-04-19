Mountainbike y el desafío de subir a La Hoya

La carrera contó con la participación de más de 200 ciclistas que completaron el ascenso hasta el centro de esquí La Hoya. El evento incluyó modificaciones en el circuito original y se realizó en condiciones climáticas estables. El cronograma comenzó el día previo con la participación de 40 niños en la categoría infantil denominada mini trepada.

La ciclista Lorena Hernández regresó a la competencia tras ocho años y describió las características del trayecto. "Le pusieron toda una parte de sendero bastante linda, entretenida, así que prácticamente fue todo camino, sendero y subida", señaló Hernández en diálogo con Red43, y confirmó su próxima participación en el Desafío al Río Pinto. Sobre el nivel de los corredores locales, indicó que "acá en Esquel hay un nivel muy alto en hombres y en damas, siempre se destacan los chicos de acá en todas las disciplinas".

Sandro Miranda, otro de los corredores presentes, analizó técnicamente las etapas del ascenso. "Esta carrera tiene tres partes, que son la Zeta en la trepada, la zona de laguna y esta última parte. Lo que más exige siempre son los últimos 3 o 4 kilómetros que es de la curva de Los Guanacos hacia arriba", explicó. Miranda manifestó que esta fue su última carrera antes de un receso para luego retomar entrenamientos con vistas a competencias internacionales.

Hernán Maciel, subsecretario de deportes de Esquel, se refirió a la vigencia de la prueba iniciada hace tres décadas. "Estamos muy contentos de que tras 31 ediciones se siga manteniendo esto que comenzó mi viejo", afirmó. El funcionario explicó que la fecha se adelantó un mes para evitar superposiciones en el calendario deportivo y que la actividad de mountain bike se retomará el 12 de septiembre con la Doble Futalaufquen.

Para la temporada invernal, la Secretaría de Deportes y el Club Andino informaron que el calendario en el centro de esquí incluirá un patagónico internacional que recibirá a deportistas de la Patagonia argentina y chilena, además de los Juegos de Montaña.

E.B.W.