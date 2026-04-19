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Por Redacción Red43

Un muerto tras accidente en el rally

Una competencia del Rally Sudamericano en Mina Clavero terminó en tragedia tras un accidente que le costó la vida a un espectador y obligó a la suspensión definitiva de toda la actividad deportiva. 
Por Redacción Red43

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Un fatal accidente ocurrido durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador y provocó la suspensión total de la competencia. El trágico hecho se produjo en el tramo especial conocido como Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, un sector emblemático para la disciplina.

 

 

 

El incidente involucró al vehículo del piloto Didier Arias y su copiloto Héctor Núñez, quienes a bordo de su Volkswagen Polo volcaron en una curva. Lamentablemente, el despiste alcanzó a un joven de 25 años, oriundo de Córdoba Capital, quien falleció en el lugar. Además, se informó que otras dos personas resultaron heridas a raíz del impacto.

 

Ante la gravedad de lo sucedido, las autoridades y la organización del evento decidieron la cancelación inmediata del resto de la competencia. El episodio vuelve a poner en primer plano la discusión sobre las condiciones de seguridad y la ubicación del público en los tramos de alta velocidad, donde la cercanía de los espectadores constituye uno de los mayores factores de riesgo en este tipo de carreras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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