Misterioso incendio de un auto en Comodoro

El siniestro ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando una vecina de la zona alertó a las autoridades sobre un vehículo que se incendiaba en la vía pública. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el fuego afectaba de manera integral a un Renault Mégane de cinco puertas.

Ante la magnitud de la situación, se solicitó la intervención inmediata de los Bomberos Voluntarios, quienes arribaron rápidamente y lograron sofocar el foco ígneo, evitando que las llamas se propagaran a sectores lindantes. Una vez controlado el incendio, los efectivos policiales realizaron un rastrillaje por las viviendas cercanas con el objetivo de identificar al dueño del rodado. Sin embargo, el resultado de la búsqueda fue negativo, ya que nadie atendió a los llamados ni se presentó persona alguna que se hiciera responsable del vehículo.

En el sitio del suceso trabajó el personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y la toma de muestras para intentar establecer si el origen del fuego se debió a un desperfecto mecánico o si existió intervención de terceros. Aunque no se hallaron elementos evidentes de intencionalidad en una primera inspección, la policía no descarta ninguna hipótesis de investigación.

Para aportar claridad a lo sucedido, los investigadores ya identificaron la existencia de cámaras de seguridad en puntos estratégicos. Una de ellas se encuentra en una vivienda particular sobre la calle Misiones, mientras que otra pertenece a una carnicería ubicada en la esquina del hecho, cuya lente apunta directamente hacia el sector donde estaba estacionado el rodado.

Afortunadamente, el reporte oficial confirmó que no hubo personas lesionadas y los daños detectados fueron exclusivamente materiales sobre la estructura del automóvil. Las diligencias continúan activas para dar con el paradero de la persona damnificada.

E.B.W.