Incautan más de 18 kilos de cocaína que tenían como destino a la ciudad de Esquel

Gendarmería Nacional secuestró casi 19 kilos de cocaína en dos operativos realizados con cinco horas de diferencia sobre la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, en Salta, en colectivos de larga distancia que se dirigían hacia la Patagonia. La totalidad del cargamento había sido despachada en San Salvador de Jujuy y tenía como destino final la ciudad de Esquel, en Chubut.

Dos mujeres mayores de edad fueron detenidas por orden de la Justicia Federal.

El primero de los procedimientos se realizó a las 3:30, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial Cabeza de Buey inspeccionaron un ómnibus de pasajeros.

Durante la requisa, los gendarmes encontraron dos paquetes con 2,144 kilos de cocaína ocultos dentro del tacho de basura del baño del colectivo. En ese caso, no pudieron identificar al propietario del estupefaciente.

Cinco horas después, la misma unidad detuvo otro micro que cubría el mismo recorrido entre Jujuy y Chubut.

Al revisar la bodega, los uniformados hallaron 17 ladrillos con 16,545 kilos de cocaína dentro de dos bolsos de mano pertenecientes a dos pasajeras.

Desde la fuerza indicaron que ambas quedaron detenidas, mientras la Fiscalía Federal de Salta dispuso el secuestro de los 18,689 kilos de droga incautados en ambos operativos.

La investigación busca ahora determinar si los dos envíos estaban vinculados dentro de una misma maniobra de transporte hacia el sur del país.

SL