Suspenden por una semana las actividades deportivas en José de San Martín

El frio pega fuerte y el virus de la gripe salta de un cuerpo a otro. Hay muchos casos de personas con enfermedades respiratorias en José de San Martin y para no saturar aún más la atención en el nosocomio local, es que es desde las autoridades del Hospital le recomendaron al Municipio suspender, de manera preventiva, todas las actividades deportivas que se desarrollan en esa localidad.

Por ende, desde hoy y por el lapso de una semana, están suspendidas las actividades deportivas y recreativas tanto en el Gimnasio Municipal como en el Salón Comunitario y Centro Cultural.

De hecho, está suspendido el torneo C17 de Futsal masculino que estaba programado para este fin de semana.

Mediante nota oficial fechada hoy, el director del Hospital, Dr. Rodrigo A. Urrutia, solicitó la suspensión temporal debido a la situación sanitaria observada en la comunidad, con aumento de casos de enfermedades respiratorias y/o contagiosas que afectan a diversos sectores de la población.

La recomendación tiene como finalidad contribuir a la disminución de la circulación viral y resguardar la salud de niños, jóvenes, adultos, personal deportivo y sus familias.

La medida alcanza a todas las disciplinas y categorías que dependen de la Secretaría de Deportes Municipal: escuelas deportivas, entrenamientos de clubes, torneos y actividades recreativas grupales en espacios municipales.

"Entendemos que la actividad física es una herramienta fundamental para el bienestar, pero en este contexto resulta conveniente adoptar medidas preventivas temporales para reducir riesgos de transmisión", señala la nota del Hospital Gandini.

Desde la Secretaría de Deportes apelan a la responsabilidad de clubes, profesores, padres y deportistas para cumplir con esta disposición.

Durante esta semana se sugiere mantener actividad física individual en el hogar, ventilar ambientes y reforzar lavado de manos y el uso de barbijo ante síntomas respiratorios y si, pasado los siete días, las personas tienen algunas líneas de fiebre, tos o cierto malestar, se recomienda no concurrir a los lugares de entrenamiento.