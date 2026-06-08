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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Las personas pasan, las obras quedan para siempre

Los dirigentes de Costanera Sur anunciaron el avance de la construcción de un quincho y la confitería.
Por Redacción Red43

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Para ser un club social hace falta un espacio de encuentro y eso Costanera Sur de José de San Martín lo sabe muy bien. Porque en ese espacio, que puede ser un quincho y una confitería, se enlazan distintos sueños y muchos de ellos se hacen realidad.

 

Claro que con los inicios de estas obras la economía cala hondo en los sueños y solo queda gestionar y gestionar.

 

Y a la larga, todo tiene sus frutos.

 

 

“Con enorme satisfacción queremos compartir una noticia muy importante para toda la familia del Club Social y Deportivo Costanera Sur” reza un comunicado.

 

“Es que a través del Plan Provincial Chubut Avanza – Plan Gobernador Galina y mediante las gestiones realizadas junto a Chubut Deportes, nuestro club ha sido incorporado para avanzar en la concreción del quincho y la confitería, una obra muy esperada que permitirá seguir fortaleciendo nuestras instalaciones y generar nuevos espacios de encuentro para socios, deportistas, familias y la comunidad”.

 

Las obras quedan para siempre. Es cierto que hay que cuidarlas como si fuera la propia casa de uno.

 

 

“Este logro es el resultado del trabajo constante de la Comisión Directiva, del acompañamiento de los organismos provinciales y, fundamentalmente, del esfuerzo realizado para mantener al club ordenado administrativa e institucionalmente, cumpliendo con los requisitos necesarios para acceder a programas de financiamiento y desarrollo”.

 

Por último, la misiva emitida por la dirigencia del club señala que “creemos que las oportunidades llegan cuando hay compromiso, responsabilidad y una gestión seria. Por eso, este avance no solo representa una obra, sino también la confirmación de que vamos por el camino correcto”.

 

“Agradecemos al Gobierno de la Provincia de Chubut, a Chubut Deportes y a todas las personas que acompañan el crecimiento de nuestra institución”.

 

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