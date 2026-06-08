Murió Héctor Aricó, referente de la danza folklórica argentina y formador de generaciones

La cultura argentina despide este lunes a una de sus figuras más respetadas. Héctor Aricó, maestro de danza folklórica, investigador, autor y docente universitario, falleció dejando un legado que atraviesa décadas de trabajo dedicadas al estudio, la enseñanza y la difusión de las tradiciones populares del país.

La noticia fue comunicada por el Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), institución en la que se desempeñaba como profesor titular y donde formó a innumerables estudiantes a lo largo de su extensa carrera académica. Ante su fallecimiento, la unidad académica declaró asueto académico-administrativo desde las 14 horas del lunes y suspendió las actividades hasta el día siguiente.

Una vida dedicada al folklore argentino

La trayectoria de Héctor Aricó estuvo estrechamente vinculada a la formación artística y al desarrollo de la investigación sobre las danzas tradicionales argentinas.

Sus primeros pasos se dieron en la Escuela Nacional de Danzas, donde cursó el Profesorado de Danzas Nativas y Folklore. Con el paso de los años se incorporó como docente al entonces Instituto Nacional Superior de Folklore y posteriormente al Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes.

Durante décadas estuvo al frente de materias vinculadas a las Danzas Folklóricas Argentinas, los antecedentes históricos y el desarrollo regional de estas expresiones culturales, el atuendo tradicional argentino y el origen y evolución del tango.

Su labor trascendió ampliamente las aulas y se convirtió en una referencia obligada para estudiantes, investigadores y docentes de todo el país.

Investigador, autor y embajador cultural

Además de su actividad docente, Aricó desarrolló estudios sobre composición coreográfica y folklore en distintos países, entre ellos Italia, Yugoslavia, Estados Unidos, Eslovenia y la entonces Unión Soviética.

Su trabajo lo llevó a desempeñarse como maestro, coreógrafo y director en escenarios de Europa, América, Asia y África, compartiendo y difundiendo la cultura argentina en diversos ámbitos internacionales.

También dejó una extensa producción bibliográfica que continúa siendo material de consulta en profesorados, universidades y espacios de formación artística. Entre sus obras más conocidas figuran las colecciones Danzas Argentinas, Danzas Tradicionales Argentinas, Atuendo Tradicional Argentino, Retazos de tradición y numerosos trabajos dedicados a la enseñanza y preservación del patrimonio folklórico.

Reconocimientos a una trayectoria excepcional

A lo largo de su carrera recibió importantes distinciones nacionales e internacionales por su aporte a las artes y la educación.

Entre ellas sobresalen premios obtenidos en Inglaterra, Yugoslavia y Francia, además de reconocimientos otorgados por el Consejo Argentino de la Danza y diversas instituciones académicas.

En 2014 fue distinguido con el Premio Konex en la especialidad Folklore, uno de los galardones más prestigiosos de la cultura argentina.

Más recientemente, en 2024, el Departamento de Folklore de la UNA le otorgó el Premio a la Trayectoria Académica y Artística por su aporte a la investigación, la docencia y la producción bibliográfica vinculada al folklore y las artes populares.

Un legado que seguirá vigente

La partida de Héctor Aricó deja una profunda huella en el ámbito cultural argentino. Su trabajo permitió preservar conocimientos, documentar tradiciones y transmitir saberes a generaciones de bailarines, docentes e investigadores.

Desde la Universidad Nacional de las Artes expresaron su acompañamiento a familiares, amigos, colegas y estudiantes en este momento de dolor, al tiempo que destacaron que su obra seguirá siendo una referencia para quienes estudian y enseñan las danzas folklóricas argentinas.

Su nombre queda ligado para siempre a la historia del folklore nacional, no solo por sus investigaciones y publicaciones, sino también por su compromiso permanente con la enseñanza y la difusión de las expresiones culturales que forman parte de la identidad argentina.

O.P.