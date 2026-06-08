Nueva capacitación en Reflexología Podal en Esquel

La escuela Reflexología Patagonia anunció el lanzamiento de un nuevo ciclo de formación profesional en nuestra ciudad. La propuesta, fruto de un trabajo conjunto con el centro Fuente Buena, busca profesionalizar la disciplina mediante un programa de cinco meses que abarca tanto los fundamentos teóricos como el entrenamiento clínico necesario para la salida laboral.





La modalidad elegida para el cursado es semipresencial, una estructura diseñada para optimizar los tiempos de aprendizaje. Mientras que el componente teórico será dictado de manera virtual una vez al mes por el especialista Gustavo García —con clases que quedarán registradas para su consulta posterior—, la carga práctica recaerá sobre el masoterapeuta y reflexólogo local, Bruno Ricciardiello. Estos encuentros presenciales, fundamentales para la formación del terapeuta, se realizarán cada 14 días.





Al respecto de la metodología, Ricciardiello destacó la importancia del vínculo directo con el paciente y el aprendizaje constante. "Lo presencial es lo que más frutos me ha dado", aseguró el profesional, subrayando que la carga horaria de las prácticas —que rondan las tres horas por sesión— tiene como propósito que los alumnos adquieran destreza y confianza rápidamente para desenvolverse en el ámbito terapéutico.





El plan de estudios incluye anatomía aplicada, funcionamiento corporal y técnicas específicas de reflexología, con un enfoque en la conciencia corporal y el bienestar del paciente. Además, la formación cuenta con el respaldo y la certificación de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, un punto que otorga valor curricular a quienes completen el proceso de cursada y exámenes.

La formación, que cuenta con cupos limitados para garantizar un seguimiento personalizado, está abierta tanto a personas que comienzan desde cero como a terapeutas que buscan incorporar nuevas herramientas. Los interesados en obtener el programa detallado o realizar su inscripción pueden contactarse al teléfono 2945 554902.











M.G