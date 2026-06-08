Cuatro detenidos por agredir a policías durante un control en Esquel

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, informó que cuatro personas fueron detenidas luego de agredir a efectivos policiales que realizaban tareas de identificación en la vía pública durante la noche del jueves.

Según detalló la funcionaria policial, el hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas sobre calle 25 de Mayo, frente a la cervecería Amancay, cuando personal de Comisaría Primera realizaba recorridas preventivas por la zona.

"Observan unos jóvenes que estaban en la vía pública y en el marco de la identificación que se hace rutinaria, se van a acercar a los mismos y comienzan a ponerse muy molestos. Eran tres masculinos y una femenina", explicó Pauli.

La subjefa indicó que la situación escaló rápidamente y derivó en agresiones contra los uniformados. "Comienzan a agredir al personal. El personal femenino también es agredido por esta femenina", señaló.

Ante esta situación, se solicitó apoyo de otras dependencias policiales. "Se solicita colaboración al personal de las comisarías. Se acerca un móvil y se logra la detención de los tres masculinos y la femenina", precisó.

Los detenidos fueron imputados por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones.

Los cuatro involucrados fueron trasladados a la Comisaría Primera y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. Respecto al menor de edad, la funcionaria indicó que "se dispuso que sea restituido a sus progenitores. Estamos hablando de un menor de 16 años".

Además, confirmó que todos los involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. La mujer y los dos hombres mayores de edad permanecieron detenidos hasta la audiencia de control de detención.

Finalmente, Pauli remarcó que la investigación continúa. "Si bien recuperaron su libertad, continúa la investigación de la causa respecto a este delito que habían cometido contra el personal policial", concluyó.

R.G