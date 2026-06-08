-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad El NiñoLa NiñaCorrientes Climáticas
08 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Confirmado: se formará El Niño y el INTA anticipa oportunidades y riesgos climáticos

Los pronósticos internacionales señalan más del 80 % de probabilidad de que el fenómeno se establezca entre junio y agosto. Especialistas detallan el impacto regional y la necesidad de anticipación. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El fenómeno meteorológico El Niño-Oscilación del Sur ya se encuentra en fase de formación para la campaña agropecuaria 2026/27. Las últimas actualizaciones de los centros internacionales indican una probabilidad superior al 80 % de que el evento quede firmemente establecido durante el trimestre de junio-agosto, con una tendencia a intensificarse hacia la primavera. Ante este panorama, especialistas del Instituto de Clima y Agua del INTA compartieron las principales claves para que productores y comunidades gestionen tanto las amenazas hídricas como las ventajas productivas que traerá este ciclo.

 

La meteoróloga Natalia Gattinoni explicó que el fenómeno suele iniciar con una intensidad débil que se incrementa de forma paulatina. "Según los pronósticos actuales, para esa época hay chances iguales de que sea moderado, fuerte o muy fuerte, dada la incertidumbre que todavía presenta el sistema de pronóstico", sostuvo la especialista, aclarando además que se debe aguardar la interacción completa entre el océano y la atmósfera para definir el impacto real en los regímenes de lluvia. Para el trimestre invernal, se proyectan precipitaciones normales o superiores a las históricas en el centro y norte del país, acompañadas de temperaturas medias más altas que el promedio general.

 

Por su parte, Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN), remarcó que el impacto de El Niño nunca es uniforme y varía según la geografía. "Los extremos de excesos hídricos se concentran sobre todo en determinadas zonas y cuencas, mientras que vastas áreas productivas transitan estos ciclos con condiciones favorables e incluso excepcionales para la producción durante los años El Niño y post El Niño", analizó el especialista. El riesgo principal se concentrará en las grandes cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, donde el aumento de caudales puede afectar a las poblaciones ribereñas y producciones rurales de zonas bajas.

 

Los técnicos recordaron que las lecciones de eventos históricos severos, como los registrados en los períodos 1997/98, 2009/10 y 2015/16, demuestran que la clave se encuentra en la planificación previa. "La diferencia entre sufrir daños y pérdidas o capitalizar las oportunidades que generan estos fenómenos depende de tomar decisiones preventivas y planificar con tiempo", aseguró Mercuri. La estrategia recomendada incluye el monitoreo constante de napas en áreas deprimidas, el traslado a tiempo de la hacienda ganadera y el aprovechamiento de los sectores altos o bien drenados para potenciar al máximo los rendimientos de los cultivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Profundo pesar en Esquel por el fallecimiento del abogado Héctor Andrés Sarquis
2
 Una camioneta volcó sobre la Ruta 259 por la presencia de hielo
3
 Cuatro detenidos por agredir a policías durante un control en Esquel
4
 Murió Héctor Aricó, referente de la danza folklórica argentina y formador de generaciones
5
 Aldea Escolar: un hombre fue baleado y familiares de la víctima lincharon al presunto agresor
1
 Tecka honra la memoria de Ricardo Andrés Austin con un nuevo monumento
2
 Esquel presentó ante el Banco Mundial el proyecto de su nueva portada de acceso
3
 Estudiantes de Lago Puelo visitaron la sede Esquel de la UNPSJB
4
 Homicidio de Marcelo Colemil: la Fiscalía pidió ratificar la condena de 18 años para Ledesma
5
 QEPD: Héctor Andrés Sarquis
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -