El joven asesinado en Comodoro era el principal testigo en el juicio por el crimen de su hermano

La figura de Agustín Ernesto Vera vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial y policial de Comodoro Rivadavia. Se trata del hombre que permanece detenido y procesado por el homicidio de Matías Hugo Jesús Nieves, cometido en enero de 2025. Esa causa debía avanzar esta semana con un juicio por jurados y que ahora se ve atravesada por un nuevo hecho de violencia: el asesinato de Rodrigo Nieves, quien era considerado el principal testigo en su contra.

El juicio contra Vera estaba previsto para comenzar este jueves en la Oficina Judicial local, aunque fue postergado. La expectativa en torno al proceso era alta, no solo por la gravedad del hecho investigado, sino también por el contexto de enfrentamientos que rodea a las familias involucradas. Nieves sería uno de los primeros en declarar.

El caso por el cual Vera se encuentra imputado se remonta al 24 de enero de 2025, alrededor de las 6:40 de la mañana. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Matías Nieves, de 30 años, conducía un Ford Fiesta Kinetic azul acompañado por su hermano Rodrigo y otras dos personas. Al detenerse en inmediaciones del local nocturno “Latina”, ubicado en Pasaje San Antonio casi avenida Rivadavia, otro vehículo se posicionó a su lado.

De acuerdo a la acusación, Vera iba como acompañante en ese segundo rodado. Con la ventanilla baja, habría empuñado un arma de fuego calibre 9 milímetros y efectuado al menos siete disparos. Cinco de esos proyectiles impactaron en la víctima: tres en el tórax, uno en el abdomen y uno en la cabeza.

Gravemente herido, Nieves fue trasladado por familiares a la Clínica del Valle, donde se constató su muerte a raíz de un traumatismo encéfalo craneano provocado por el disparo. La calificación legal del hecho es “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, en calidad de autor para Vera.

Tras el ataque, el acusado se dio a la fuga. La investigación determinó que contó con la colaboración de Nehemías Mercenaro, quien lo habría ayudado a escapar de la ciudad. Según detallaron en su momento los fiscales Cristian Olazábal y Cristian Ovalle, Mercenaro utilizó una camioneta Toyota Hilux para trasladarse hasta una vivienda en Km. 14, donde se encontraba oculto el vehículo utilizado en el crimen.

Allí, Vera habría llegado en una Chevrolet S10 y abordado la Hilux, iniciando la huida por la Ruta Nacional Nº 3 en dirección norte. Personal de la División de Investigaciones que realizaba tareas de vigilancia en la zona inició una persecución que culminó en la localidad de Garayalde, donde ambos fueron detenidos cuando se detuvieron a cargar combustible.

Desde entonces, Vera permanece en prisión preventiva, mientras que Mercenaro recuperó la libertad, aunque continúa imputado por el delito de encubrimiento

Fuente: ADN