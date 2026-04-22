12°
12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Abril de 2026
RED43 comarca-andina Barilochevía barilocheCNRTtransporte de larga distanciaEsquel
22 de Abril de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Regresaban a Esquel y casi quedan varadas por una autorización rechazada

La empresa se negó a vender los boletos por considerar inválido un permiso que ya había sido aceptado en todo el recorrido. La intervención judicial permitió destrabar la situación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una situación de problemas con pasajes en Bariloche puso en aprietos a una madre y su hija que intentaban regresar a Esquel.

 

El episodio ocurrió el viernes por la tarde, cuando la empresa Vía Bariloche se negó a venderles los boletos para el último servicio del día, previsto para las 17. El argumento fue que la autorización de viaje de la menor no era válida.

 

Sin ese pasaje, la alternativa era permanecer todo el fin de semana en San Carlos de Bariloche, con gastos imprevistos y sin certezas sobre cómo resolver la situación.

 

Un documento aceptado en todo el trayecto

El caso generó desconcierto por una razón concreta: el viaje había comenzado días antes hacia Buenos Aires y se había realizado sin inconvenientes, utilizando la misma empresa en todos los tramos.

 

 

La autorización notarial presentada había sido aceptada en la salida desde Esquel, en distintas terminales intermedias e incluso en el paso previo por Bariloche. Sin embargo, al momento de regresar, ese mismo documento fue rechazado sin una explicación clara ni una alternativa concreta por parte de la empresa.

 

Reclamo y derivación a organismos de control

Ante la negativa, la mujer inició un reclamo que llegó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el ente encargado de supervisar a las empresas de transporte de larga distancia.

 

El caso fue derivado al Poder Judicial de Río Negro, donde intervino la Oficina de Atención a las Personas en Bariloche, un área que actúa cuando los conflictos no encuentran respuesta en los canales habituales.

 

Intervención contrarreloj

La mujer se presentó en la oficina cerca de las 15.30, con poco margen antes de la salida del último servicio. Allí, el equipo revisó la documentación y confirmó que la autorización cumplía con los requisitos legales.

 

 

Con ese respaldo, se elaboró una comunicación formal dirigida a la empresa y a los organismos involucrados. En el documento se solicitó que explicaran las razones de la negativa y se dejó constancia de la validez del permiso.

 

La gestión fue determinante: finalmente, la empresa accedió a vender los pasajes, lo que permitió que madre e hija pudieran regresar ese mismo día a Esquel.

 

Rol de la Oficina de Atención a las Personas

Desde el Poder Judicial valoraron la intervención de la Oficina de Atención a las Personas, que cumple una función de orientación y acompañamiento en este tipo de situaciones.

 

El área recibe reclamos, brinda información y articula con distintos organismos para facilitar soluciones, especialmente en casos donde el tiempo apremia. En este episodio, su intervención permitió resolver un conflicto que, de otro modo, habría dejado a las pasajeras varadas.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?
2
 Thiago "El Metálico" Chávez mantiene su invicto y lanza un desafiante mensaje a la categoría de los 77kg
3
 Regresaban a Esquel y casi quedan varadas por una autorización rechazada
4
 Horas de incertidumbre en Lago Puelo: Desplegaron operativo por desaparición en Laguna Huemul
5
 Accidente de tránsito en Esquel: un motociclista involucrado
1
 Grietas bajo observación: la Municipalidad aguarda un informe técnico para definir inversiones
2
 Justicia ratificó archivo de causa Nahuelpán
3
 Transporte urbano: Taccetta busca destrabar el debate por el aumento del boleto en el Concejo
4
 Avance clave en la investigación por incidentes en escuelas de Esquel
5
 Inauguraron adoquinado y mejoras en la plazoleta del Barrio Estación
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -