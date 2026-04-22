Accidente de tránsito en Esquel: un motociclista involucrado

El hecho tuvo como protagonista a un motociclista. Tras el impacto, personal policial y de emergencias médicas se hizo presente en el lugar para asistir al conductor del rodado menor, quien fue trasladado al Hospital Zonal para recibir atención médica y evaluar el estado de sus heridas.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el hecho.