Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Red43Esquel
22 de Abril de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Accidente de tránsito en Esquel: un motociclista involucrado

En horas cercanas al mediodía, se produjo un siniestro vial en la intersección de Av. Ameghino y Darwin, donde una motocicleta fue protagonista de un accidente.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El hecho tuvo como protagonista a un motociclista. Tras el impacto, personal policial y de emergencias médicas se hizo presente en el lugar para asistir al conductor del rodado menor, quien fue trasladado al Hospital Zonal para recibir atención médica y evaluar el estado de sus heridas.

 

El tránsito en la zona se vio momentáneamente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el hecho.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?
2
 Thiago "El Metálico" Chávez mantiene su invicto y lanza un desafiante mensaje a la categoría de los 77kg
3
 Regresaban a Esquel y casi quedan varadas por una autorización rechazada
4
 Horas de incertidumbre en Lago Puelo: Desplegaron operativo por desaparición en Laguna Huemul
5
 Accidente de tránsito en Esquel: un motociclista involucrado
1
 Grietas bajo observación: la Municipalidad aguarda un informe técnico para definir inversiones
2
 Justicia ratificó archivo de causa Nahuelpán
3
 Transporte urbano: Taccetta busca destrabar el debate por el aumento del boleto en el Concejo
4
 Avance clave en la investigación por incidentes en escuelas de Esquel
5
 Inauguraron adoquinado y mejoras en la plazoleta del Barrio Estación
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -