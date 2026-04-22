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Miércoles 22 de Abril de 2026
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22 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Horas de incertidumbre en Lago Puelo: Desplegaron operativo por desaparición en Laguna Huemul

Bomberos Voluntarios y brigadistas del ICE de Parques Nacionales Lago Puelo desplegaron un operativo en la zona de Laguna Huemul tras una denuncia por desaparición de una persona.
Por Redacción Red43

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Este martes, un operativo de búsqueda de persona en Laguna Huemul movilizó a distintas instituciones en zona de Lago Puelo, luego de que se radicara una denuncia por la presunta desaparición. La intervención fue encabezada por Bomberos Voluntarios, con apoyo de brigadistas del ICE de Parques Nacionales Lago Puelo.

 

Según informaron desde el cuartel, al arribar al sector e iniciar las tareas de rastrillaje en cercanías de la Laguna Huemul, se recibió una actualización que cambió el curso del operativo: la persona había logrado descender por sus propios medios y ya se encontraba en su domicilio, en buen estado general.

 

Trabajo coordinado en un área de difícil acceso

A pesar de que el desenlace evitó un despliegue prolongado, en el lugar se habían comenzado a organizar tareas de búsqueda en un terreno de complejidad geográfica, con sectores de monte, senderos y cruces de agua.

 

 

En ese contexto, participó también el área técnica del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), que aportó tecnología para el rastrillaje mediante el uso de drones, ampliando la capacidad de cobertura visual en zonas de difícil acceso.

 

 

Agradecimiento a quienes colaboraron

Desde Bomberos Voluntarios de Lago Puelo destacaron la colaboración de todos los actores involucrados en el operativo. En particular, agradecieron el acompañamiento del personal del ICE y del SPMF, así como el apoyo de un poblador de la zona.

 

Se trata de Juan Maldonado y su familia, quienes pusieron a disposición su embarcación para facilitar el cruce del río.

 

 

O.P.

 

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