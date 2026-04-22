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Por Redacción Red43

Docentes acatan la conciliación obligatoria y se suspende el paro en Chubut

Tras la intervención de la Secretaría de Trabajo, los gremios del sector educativo decidieron frenar la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves 23 de abril.
Por Redacción Red43

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Luego de que la Subsecretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, los sindicatos ATECh, SITRAED, SADOP, UDA y AMET confirmaron que suspenderán el paro provincial de 24 horas que habían convocado para mañana jueves.

 

A través de un comunicado conjunto, los sindicatos dejaron en claro que la decisión de acatar la medida responde al cumplimiento de la normativa vigente y no a un entendimiento con el Ejecutivo provincial. “No bajamos nuestros reclamos”, enfatizaron, advirtiendo que la conciliación no soluciona el conflicto de fondo.

 

 

A pesar de la suspensión del paro, aclararon que continuarán con acciones de protesta y movilizaciones en las distintas regionales de la provincia para visibilizar su descontento, aunque garantizando el normal dictado de clases durante el periodo de conciliación.

 

La resolución de la medida de fuerza se da en medio de la decisión del Ejecutivo de Chubut de avanzar con una recomposición salarial unilateral. El ministro de Educación, José Luis Punta, confirmó que se aplicó un aumento promedio del 2,9%, el cual incluye un 1,2% al básico, sumado a un adicional por zona patagónica y la generalización del ítem de profesionalidad docente.

 

Con esta actualización, el Gobierno fijó un piso salarial de $800.000 para los docentes ingresantes. Según explicó el titular de la cartera educativa, la implementación de la conciliación obligatoria es el paso necesario para “garantizar el funcionamiento del sistema educativo” mientras se mantiene abierto el canal de diálogo con los representantes gremiales.

 

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