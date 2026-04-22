Cómo despidieron sus amigos a Rodrigo Nieves, asesinado hoy en Comodoro: “Vuela alto, turro”

Rodrigo Nieves, integrante de una familia con un largo historial delictivo en la ciudad, fue asesinado a balazos este miércoles a la madrugada en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia. Lo atacaron mientras se encontraba en su auto, acompañado de una joven que fue identificada como Agustina Asencio. Ambos murieron en el acto.

El doble homicidio generó una fuerte conmoción en Comodoro. No sólo por la violencia del ataque y por la confirmación de otros dos crímenes en la ciudad, sino por el rol clave que tenía Nieves en una causa judicial que se encuentra en pleno desarrollo: la investigación por el asesinato de Matías, su hermano.

El homicidio de Matías Nieves es considerado por los investigadores como uno de los puntos de partida de una seguidilla de hechos violentos. Aquella mañana, la víctima circulaba en un Ford Fiesta junto a otras personas cuando fue interceptada por otro vehículo en el Pasaje San Antonio, a pocos metros de avenida Rivadavia. Según la acusación fiscal, Agustín Ernesto Vera, que viajaba como acompañante, efectuó múltiples disparos con un arma calibre 9 milímetros.

Matías recibió varios impactos de bala. Falleció horas más tarde, tras haber sido trasladado a un centro de salud. Este crimen desencadenó una serie de episodios posteriores que profundizaron el conflicto.

La condición de testigo de Rodrigo en ese expediente lo ubicaba en un lugar clave dentro de la investigación que tiene como imputado a Vera, lo que abre interrogantes sobre una posible motivación detrás del ataque. El debate oral por el crimen debía comenzar esta semana, pero fue postergado hasta que se garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso.

Horas después de la confirmación de Rodrigo Nieves como una de las víctimas del doble homicidio, comenzó a circular en redes sociales una imagen con su foto y ocho frases elegidas para despedirlo.

"Vuela alto turro", es la frase que encabeza el homenaje, donde se lo ve a Rodrigo con alas de ángel. "Andá a todos arriba", "No compro con nadie", "No confío en nadie" y "siempre con los míos", son algunas de las afirmaciones que completan una especie de afiche que se viralizó rápidamente.

Completan la despedida otras tres frases para recordar al joven, quien había sido condenado por el asesinato de un mecánico: "corazón duro, nunca me doblo", "lealtad, respeto y códigos" y "acá no hay amigos, hay hermanos".

Foto: ADN