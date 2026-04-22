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Por Redacción Red43

Ciencia y Turismo: la Provincia acompaña las jornadas de Geoturismo en Esquel

A través de los ministerios de Turismo y la Secretaría de Ciencia, el Estado chubutense participa activamente en las jornadas, consolidando a la región como un centro de debate geocientífico.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut participa en las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo que tienen lugar en la ciudad de Esquel hasta el sábado próximo y que reúnen a profesionales de distintas provincias del país.

 

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Provincia acompaña la realización de este evento que contempla una amplia agenda de actividades, entre ellas charlas, talleres y visitas a sitios de alto valor geológico.

 

El acto apertura se desarrolló este martes, en el Centro Melipal, contando con la presencia de la comisión organizadora, referentes de instituciones y funcionarios provinciales, entre ellos el subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica, Nicolás Sueyro.

 

El evento se lleva adelante bajo el lema “Geoturismo: un viaje que transforma territorios y fortalece comunidades” y un enfoque interdisciplinar ya que concentra a participantes de diversos campos de estudio como el turismo, la geología, la docencia y la ciencia, entre otros.

 

El subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica, de la cartera provincial de Ciencia y Tecnología, destacó la gran convocatoria en estas 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo y agradeció, además, a quienes llegan de diferentes puntos del país.

 

Al mismo tiempo, subrayó el trabajo de la comisión organizadora, integrada por múltiples instituciones como el Ministerio de Turismo, la Municipalidad, la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” y el CIEMEP-CONICET, entre otros actores.

 

Durante la ceremonia inaugural, el funcionario chubutense instó a los presentes en el complejo Melipal a disfrutar al máximo no solo de las charlas, talleres y ponencias sino que también de los atractivos en geoturismo que posee la zona cordillerana y la Meseta.

 

Amplio programa

 

El amplio programa para las Jornadas Argentinas contempla un nutrido ciclo de charlas, talleres y conferencias sobre temas que vinculan el turismo, la geología y el patrimonio geológico natural y urbano, así como la presentación de trabajos en formato oral y póster.

 

La propuesta netamente académica se lleva a cabo en el salón principal del Centro Melipal Esquel, congregando a profesionales de todo el país en lo que pretende ser un valioso espacio de intercambio de experiencias y conocimientos.

 

Para este miércoles está prevista una visita a sitios urbanos y periurbanos, donde se reconocerán geoformas de origen endógeno, fluvial, glacial, periglacial, gravitacional y afloramientos de rocas de distinto origen y edad, que reseñan la compleja evolución geológica del área.

 

Otra de las propuestas interesantes del evento supone una excursión de un día completo (viernes 24 de abril), guiada por especialistas, a la Caldera Volcánica Piedra Parada. El sábado, finalmente, habrá una excursión a Piedra la Aguja.

 

 

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