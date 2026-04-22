Detuvieron a un prófugo que había escapado tras quitarse la tobillera electrónica

Un hombre fue detenido en El Bolsón durante la madrugada de este martes luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer elementos de un vehículo estacionado. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 12 de El Bolsón, que patrullaba distintos sectores de la localidad.

El hecho ocurrió cuando los efectivos observaron a un sujeto intentando violentar un Fiat Palio perteneciente a un vecino de la zona, que trabaja como panadero.

Intentó escapar y dio una identidad falsa

Al notar la presencia del móvil policial, el sospechoso emprendió la huida e ingresó a una vivienda particular con la intención de evadir a los uniformados. Sin embargo, fue alcanzado y detenido a pocos metros del lugar.

En un primer momento, el hombre proporcionó una identidad falsa con el objetivo de evitar ser reconocido. No obstante, tras las verificaciones correspondientes, la Policía logró establecer sus datos reales, lo que permitió reconstruir su situación judicial.

Prófugo con pedido de captura

De acuerdo a la información oficial, el detenido era un prófugo desde septiembre de 2025, cuando se quitó la tobillera electrónica que debía portar en el marco de una medida de prisión domiciliaria. En ese momento, el hombre se dio a la fuga, incumpliendo las condiciones impuestas por la Justicia.

A partir de ese episodio, pesaba sobre él un pedido de captura vigente, lo que agravó su situación al momento de ser nuevamente aprehendido en El Bolsón.

Notificación a la Justicia y situación actual

Tras confirmar su identidad y antecedentes, la unidad policial notificó de inmediato a las autoridades judiciales correspondientes. La detención quedó formalmente registrada, al igual que la vigencia del pedido de captura.

O.P.