Se viene la Segunda Fiesta del Hongo en Esquel

La Municipalidad de Esquel fue el escenario de la presentación oficial de la Fiesta del Hongo del Pino, una propuesta que busca consolidar el desarrollo micológico regional. Walter Torres, secretario de Cultura, Turismo y Deportes, destacó la relevancia de este evento para la ciudad. “La verdad que nos viene muy bien esto de la fiesta del hongo, acompañando la iniciativa privada. Son alternativas a nuestra vida turística productiva y es importante que estas propuestas nazcan de distintos lugares para poder perdurar en el tiempo”, señaló.

La referente de la Cámara de Turismo, Griselda Boyraz, detalló que esta edición sumará un día extra respecto al año anterior debido a la gran cantidad de actividades programadas. “Vamos a tener tres jornadas que comenzarán por la mañana con salidas a la micosenda del Alto Río Percy y a la laguna La Zeta. Por la tarde, de 14 a 20 horas, todas las actividades se concentrarán en el Centro Cultural Melipal con ferias, talleres y charlas”, explicó.

Desde el sector científico, Belén Pieldain, investigadora del CONICET en el CIEFAP, subrayó que el objetivo es acercar el conocimiento a los vecinos. “Nosotros generamos conocimientos desde las distintas miradas que tienen los hongos. Vamos a acompañar las caminatas para interpretar el bosque y reconocer las especies, además de brindar charlas sobre cómo cultivar hongos en casa y cómo mejorar la post cosecha para que no se arruinen”, comentó la investigadora.

Por su parte, el gastronómico Sebastián Fredes, de Don Chiquino y La Pulpería, puso el foco en el potencial culinario del recurso. “Es un placer volver a hacer la fiesta y valorar el producto de la zona. Así como la gente busca cordero o trucha, el hongo es algo que nos caracteriza y lo tenemos acá mismo, alrededor de la ciudad. Habrá clases de cocina demostrativas con referentes de distintos locales para que la gente aprenda nuevas recetas”, aseguró.

El cierre de la presentación estuvo a cargo de Paula Botto, directora de Desarrollo Productivo, quien remarcó el impacto económico de la iniciativa. “Acá se evidencia la articulación público-privada para posicionar el destino y poner en valor un recurso que hoy tenemos en silvestría. Es un primer paso para que el sector privado se consolide y el evento nos posicione a nivel regional”, concluyó.

E.B.W.