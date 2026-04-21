El Arroyo Esquel vuelve a fluir tras la nevada

Después de atravesar uno de los veranos más secos que se recuerden en la región, el Arroyo Esquel volvió a mostrar un caudal de agua en los últimos días.

Esta recuperación en el nivel del cauce es el resultado de una combinación de factores. Por un lado, se notaron los resultados de las tareas de limpieza y movimiento de suelo que la Municipalidad realizó hace poco tiempo en el lugar. Por otro, fueron clave las precipitaciones que tuvimos durante el fin de semana y, principalmente, la nieve que logró acumularse en la parte alta de los cerros, que ahora está bajando de manera gradual hacia el arroyo.

Es un alivio para el paisaje y para el entorno natural, que venía muy castigado por la sequía prolongada de los últimos meses. Si bien la postal es distinta y el agua vuelve a correr, habrá que ver cómo se comporta el caudal con el paso de los días y según cómo siga el tiempo en esta época del año. Por ahora, el cambio es notable y el arroyo recuperó su movimiento.



