11° -3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
21 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que habrá una interrupción programada este miércoles 22 de abril de 2026.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre informó que el miércoles 22 de abril se realizará un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Esquel.

 -Tareas:  Mantenimiento en líneas eléctricas de Media Tensión. 

 

- Horario: 12:30 a 14:30 Hs 

 

La interrupción alcanzará a los siguientes puntos de la ciudad:

 

Zona 1: Desde calle Guido Spano hasta Cámpora, y desde Av. Ameghino hasta Av. Alvear.

 

Zona 2: Desde calle Alberdi hasta Guido Spano, en el tramo comprendido entre Roggero y Av. Alvear.

 

Desde la entidad prestataria solicitaron a los vecinos y automovilistas circular con precaución en las inmediaciones donde se encuentre el personal operativo. Es fundamental respetar la señalización dispuesta y mantener el área de trabajo despejada para facilitar las maniobras del equipo técnico y asegurar que las tareas se ejecuten de manera eficiente y segura.



 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Grave denuncia en hospital rural: Una enfermera fue víctima de abuso y piden justicia
2
 Calistenia: Esquel tendrá su primer torneo en mayo
3
 El padrastro de Ángel está “fuera de peligro”: lo custodian hasta en la celda
4
 Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?
5
 Corte de tránsito en Ruta 71: Interrumpen la circulación por rotura de una cañería de gas
1
 "Archivo Abierto 2026": El Archivo Visual Marta Sottile invita a reflexionar sobre nuestra historia
2
 ¡Todavía estás a tiempo! Sumate a los Talleres Municipales de Arte 2026
3
 Auka, la orca que cautivó con su calma en Península Valdés
4
 Esquel se prepara para la 4ª edición de la Fiesta del Hongo
5
 Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -