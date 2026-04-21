Corte de energía programado: ¿Qué sectores de Esquel se verán afectados este miércoles?

La Cooperativa 16 de Octubre informó que el miércoles 22 de abril se realizará un corte programado del suministro eléctrico en la ciudad de Esquel.



-Tareas: Mantenimiento en líneas eléctricas de Media Tensión.

- Horario: 12:30 a 14:30 Hs

La interrupción alcanzará a los siguientes puntos de la ciudad:

Zona 1: Desde calle Guido Spano hasta Cámpora, y desde Av. Ameghino hasta Av. Alvear.

Zona 2: Desde calle Alberdi hasta Guido Spano, en el tramo comprendido entre Roggero y Av. Alvear.

Desde la entidad prestataria solicitaron a los vecinos y automovilistas circular con precaución en las inmediaciones donde se encuentre el personal operativo. Es fundamental respetar la señalización dispuesta y mantener el área de trabajo despejada para facilitar las maniobras del equipo técnico y asegurar que las tareas se ejecuten de manera eficiente y segura.







