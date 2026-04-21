Esquel: Abren vacantes para el curso de techista con certificación oficial

La capacitación se dicta en el aula-taller del área operativa del municipio y está orientada a la formación en oficios vinculados a la construcción y reparación de techos. “Es una opción laboral que permite reparar o construir techos nuevos en viviendas y comercios, por eso todos los años la volvemos a ofrecer”, señaló Botto.

La funcionaria destacó además que el curso cuenta con certificación oficial y requiere asistencia regular para su aprobación. “Son 75 clases, tres veces por semana, por la mañana. Buscamos una verdadera propuesta de formación, no cursos aislados”, explicó.

En ese sentido, confirmó que aún hay vacantes disponibles debido a que el curso recién comienza. “Quienes estén interesados pueden acercarse entre hoy, mañana y pasado a las oficinas de Producción, de 7 a 13 horas, en Perito Moreno 461”, indicó.

Asimismo, Botto remarcó que se trata de una capacitación inclusiva y abierta a la participación de hombres y mujeres, sin requisitos de experiencia previa.

La iniciativa apunta a fortalecer la formación en oficios como herramienta de inserción laboral para los vecinos de la ciudad y forma parte de las políticas de formación y empleo impulsadas por la gestión municipal para promover nuevas oportunidades laborales en Esquel





M.G