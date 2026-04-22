Con un cráneo de dos centímetros encuentran restos del “abuelo de los lagartos”: vivió hace 70 millones de años

El "Abuelo" de los lagartos vivió hace 70 millones y su fósil fue descubierto en sedimentos de la formación Allen en la provincia de Río Negro. Fue presentado en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales en Roca.

La nueva especie, fue denominada Paleoteius lakui. Se trata del lagarto terrestre más completo conocido hasta el momento para el Cretácico tardío en Sudamérica.

A diferencia de otros registros fragmentarios, este fósil conserva partes del cráneo, vértebras y huesos de las extremidades, lo que permitió realizar un estudio anatómico sin precedentes. Su pequeño tamaño —el cráneo mide apenas unos 2 centímetros— explica por qué este tipo de restos son extremadamente raros en el registro fósil.

El hallazgo resulta especialmente relevante porque el registro de lagartos mesozoicos en el hemisferio sur es muy escaso: mientras que en el hemisferio norte se conocen más de 150 especies, en el sur apenas se han documentado unas pocas.

El nombre Paleoteius lakui combina el término griego “paleo” (antiguo) con “teyú” —palabra de origen guaraní utilizada en Argentina para referirse a los lagartos—, mientras que “lakui” significa “abuelo” en lengua mapuche, en alusión a su carácter primitivo.

Se trataba de un pequeño reptil de poco más de 15 centímetros de largo, con un cráneo ornamentado y mandíbulas provistas de numerosos dientes finos, probablemente adaptados a una dieta insectívora.

Los análisis anatómicos permitieron ubicarlo dentro de los Scincomorpha, un grupo de lagartos actualmente muy diverso y ampliamente distribuido en regiones templadas y tropicales, pero que hasta ahora carecía de registros fósiles en América del Sur.

La investigación fue encabezada por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del MACN, con la participación de la Fundación Félix de Azara, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado”, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y otras instituciones nacionales e internacionales.

El proyecto contó además con el apoyo de la National Geographic Society, en el marco de investigaciones sobre el final de la era de los dinosaurios en Patagonia.