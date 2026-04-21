Thiago "El Metálico" Chávez mantiene su invicto y lanza un desafiante mensaje a la categoría de los 77kg

La categoría de los 77kg semi profesional tuvo un protagonista claro el pasado fin de semana. Thiago "El Metálico" Chávez entro al octágono con la firme intención de estirar su racha positiva y lo logró. Impuso su estilo de pelea desde el inicio, manejando los tiempos y presionando a su rival, Lucas Castañeda (del Aldao Team), hasta llevarlo al límite.

La superioridad de Chávez fue evidente durante los dos primeros rounds. El trabajo estratégico y la potencia del "Metálico" dejaron sin respuesta al representante del Aldao Team, quien tras el segundo round tomó la decisión de no continuar con la pelea, decretando el triunfo de Chávez por abandono.

"Acá estoy"

Tras el combate, y con la satisfacción de haber mantenido su invicto, Chávez no solo celebró el triunfo, sino que aprovechó para ajustar cuentas con el pasado reciente y mirar hacia el futuro de su carrera. Visiblemente aliviado, recordó el difícil momento que atravesó durante el año pasado debido a una lesión que le impidió disputar un título.

"Feliz... el año pasado como muchos saben sufrí una lesión, yo tenía que pelear por un título. La persona con la que tenía que pelear, le gusta correr, es maratonista no peleador", disparó el luchador, sin filtro, sobre aquella oportunidad perdida.

Lejos de conformarse, "El Metálico" cerró la noche con una sentencia clara: "A cualquiera que se le ocurra pensar en un 77kg semiprofesional... acá estoy...".

Con esta victoria, Chávez consolida su presente y confirma que su nivel competitivo está listo para los desafíos más exigentes del circuito.



Thiago "El Metálico" Chávez habló con Red43 y contó que ya tiene la mira puesta en sus próximos desafío y lanzó una convocatoria abierta para sumar "sponsors" que lo acompañen su carrera.

El luchador tiene una agenda exigente para el mes de mayo: "el 23 de mayo viajo al Casino Magic, en Neuquén, es un evento que se televisa y todo, o sea, a nivel de evento es creo que el más importante hasta ahora y una semana después viajo, pero acá nomás a Bolsón, al Comarca Fighters y ahí peleo K1" demostrando su compromiso en eventos deportivos participando en varias disciplinas de las artes marciales.





M.G