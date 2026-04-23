Estaba en el lugar equivocado: quien era Agustina, la joven que murió en el doble crimen de Comodoro

La violencia que atraviesa a Comodoro Rivadavia volvió a golpear con crudeza, pero esta vez dejó en evidencia una de sus consecuencias más dolorosas: la muerte de una joven completamente ajena al conflicto. Agustina Asencio, trabajadora del natatorio municipal del barrio Pueyrredón fue asesinada a balazos mientras acompañaba circunstancialmente a Rodrigo Nieves, principal objetivo del ataque.

El doble homicidio ocurrió en la madrugada del miércoles, a escasos metros de su lugar de trabajo. Según la reconstrucción del hecho, los atacantes los encontraron dentro de un vehículo y abrieron fuego sin mediar palabra, dejando el auto acribillado. Nieves murió en el acto y, minutos después, también falleció Asencio producto de las heridas.

De acuerdo a lo expresado por el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut Héctor Iturrioz Agustina Asencio no tenía ningún tipo de vinculación con el entramado delictivo que involucra a las familias Nieves y Vera, quienes mantienen enfrentamientos hace más de 20 años.

“Es una víctima accidental, no tiene ninguna relación con los grupos que investigamos desde hace años”, afirmó el funcionario, al tiempo que remarcó que la joven ni siquiera formaba parte del círculo cercano de Nieves. Según detalló, se trataba de una compañía ocasional y no de una relación estable.

"La chica que trabajaba en el natatorio municipal de Comodoro y no tiene nada que ver con esta historia. Ni siquiera tenemos un vínculo afectivo. Nosotros tenemos las parejas de Rodrigo que eran pareja de Rodrigo, pero en ningún caso teníamos a ella. Acá se toma la cabeza mi compañera porque no puede creer semejante nivel de locura, porque esto es un nivel de locura total", señaló.

Asencio trabajaba en el natatorio municipal del barrio Pueyrredón, a pocos metros de donde fue atacada. Su rutina diaria transcurría en ese espacio comunitario, completamente alejada de los escenarios de violencia que hoy dominan parte de la ciudad. Su muerte, en ese contexto, expone con crudeza cómo la escalada criminal puede arrastrar a personas sin ningún tipo de vínculo con los conflictos.