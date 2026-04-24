Esquel fue sede de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo

Entre el 21 y el 24 de abril se desarrollaron en Esquel las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo, un evento que reunió a especialistas, expositores y agentes de turismo de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, La Plata, Neuquén, Chile, México y Uruguay. El municipio acompañó esta actividad que se realizó por primera vez en la localidad y que contó con la presencia de más de cien asistentes interesados en el intercambio de experiencias sobre este segmento.

El programa incluyó conferencias y talleres participativos donde se abordaron propuestas para el crecimiento del geoturismo en el país. Además de las sesiones académicas, el cronograma contempló visitas a sitios de relevancia geológica como la Piedra de la Aguja en Alto Río Percy y el Área Natural Protegida Piedra Parada, donde se realizaron tareas de reconocimiento en terreno.

Una de las actividades centrales fue una salida en el Viejo Expreso Patagónico La Trochita que trasladó a la totalidad de los inscriptos. Durante el trayecto ferroviario se realizaron detenciones programadas en puntos de interés geológico para observar formaciones milenarias, vinculando el atractivo del tren a vapor con la historia de la tierra.

La organización de estas jornadas busca impulsar el geoturismo como un nuevo segmento dentro de la oferta local. A través de este encuentro se pretende diversificar las propuestas turísticas de Esquel y fomentar iniciativas vinculadas al turismo rural y sostenible a partir del aprovechamiento de los recursos naturales y científicos de la zona.

E.B.W.