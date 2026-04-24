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24 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel fue sede de las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo

La ciudad recibió a más de cien participantes de Argentina y Latinoamérica para participar de disertaciones y salidas de campo enfocadas en el desarrollo del turismo científico regional. 
Por Redacción Red43

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Entre el 21 y el 24 de abril se desarrollaron en Esquel las 5° Jornadas Argentinas de Geoturismo, un evento que reunió a especialistas, expositores y agentes de turismo de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, La Plata, Neuquén, Chile, México y Uruguay. El municipio acompañó esta actividad que se realizó por primera vez en la localidad y que contó con la presencia de más de cien asistentes interesados en el intercambio de experiencias sobre este segmento.

 

El programa incluyó conferencias y talleres participativos donde se abordaron propuestas para el crecimiento del geoturismo en el país. Además de las sesiones académicas, el cronograma contempló visitas a sitios de relevancia geológica como la Piedra de la Aguja en Alto Río Percy y el Área Natural Protegida Piedra Parada, donde se realizaron tareas de reconocimiento en terreno.

 

Una de las actividades centrales fue una salida en el Viejo Expreso Patagónico La Trochita que trasladó a la totalidad de los inscriptos. Durante el trayecto ferroviario se realizaron detenciones programadas en puntos de interés geológico para observar formaciones milenarias, vinculando el atractivo del tren a vapor con la historia de la tierra.

 

La organización de estas jornadas busca impulsar el geoturismo como un nuevo segmento dentro de la oferta local. A través de este encuentro se pretende diversificar las propuestas turísticas de Esquel y fomentar iniciativas vinculadas al turismo rural y sostenible a partir del aprovechamiento de los recursos naturales y científicos de la zona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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