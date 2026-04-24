Invitan a las infancias a plasmar su mirada sobre Esquel en la Feria del Libro

La directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Esquel, Pamela Ruppel, brindó detalles sobre la propuesta denominada "Desde la mirada de las infancias", que se desarrollará en el contexto de la próxima Feria del Libro. La iniciativa busca que los más pequeños puedan expresar su perspectiva sobre la ciudad a través de dibujos, collages o escritos realizados preferentemente en conjunto con sus familias.

Según explicó la funcionaria, la actividad principal del CONAF tendrá lugar el viernes 8 de mayo, aunque la recepción de materiales estará abierta durante los tres días del evento. El objetivo central es conocer qué piensan los chicos de Esquel, cómo ven la ciudad y qué propuestas imaginarían para ella. Al respecto, señaló que quisiéramos escucharlos, saber leer qué es lo que ellos piensan de Esquel, cómo ven a la ciudad, cuál es su perspectiva de la ciudad, incluso diseñar algún tipo de propuesta sobre nuestra ciudad.

La propuesta no se limita solo a los niveles de jardín y primaria, sino que está abierta a adolescentes que deseen sumarse. La directora destacó el valor simbólico de esta convocatoria al afirmar que es apropiarse un poco de ciudadanos de Esquel, de poder decir, me apropio de la ciudad en la que vivo, cómo la veo, qué es lo que quiero y los espacios que a ellos les guste más.

Todas las producciones recibidas serán proyectadas durante la jornada del viernes y posteriormente formarán parte de una encuadernación especial. Esta obra colectiva se expondrá nuevamente en el mes de agosto, para el Día de las Infancias, y luego tendrá un destino definitivo en el archivo histórico de la ciudad. Sobre este punto, la responsable del área remarcó que es importante saber que estos dibujos se van a guardar en archivo histórico con la idea de que, dentro de unos años, estos mismos niños y niñas que hoy dibujan puedan ver sus producciones y lo que pensaban.

Las familias interesadas pueden acercar sus trabajos de manera presencial a la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, ubicada en la intersección de Perito Moreno y Rivadavia, o enviarlos por correo electrónico a conafesquel1999@gmail.com. También se reciben consultas a través de la cuenta de Instagram oficial del organismo. De todas formas, Ruppel aclaró que el día 8 también se van a estar recepcionando en la Feria del Libro para que la participación sea lo más amplia e inclusiva posible.

E.B.W.