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24 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Kosten volvió a surcar el cielo en libertad

El cóndor macho que había sido rescatado meses atrás fue liberado en las cercanías de Esquel. El ejemplar mostró su imponente envergadura antes de emprender el vuelo hacia la libertad definitiva. 
Por Redacción Red43

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Sobre el camino al centro de esquí La Hoya, el cóndor Kosten ("viento" en tehuelche) regresó finalmente a su entorno natural. El animal, un macho adulto, protagonizó un momento de gran emotividad cuando, tras ser retirado de su canil de transporte, se tomó unos minutos para reconocer el entorno y estirar sus alas frente a la mirada atenta de los presentes antes de lanzarse al aire.

 

El secretario de Ambiente y Control Sustentable de Chubut, Juan José Rivera, participó del operativo y destacó el valor simbólico y ambiental de este acontecimiento. El funcionario remarcó que este tipo de acciones son el resultado de un compromiso estatal con la biodiversidad.

 

"Es una alegría inmensa ver cómo Kosten vuelve a los cielos de nuestra cordillera después de tanto esfuerzo de todo el equipo. Este ejemplar representa el trabajo conjunto para preservar nuestra fauna", afirmó Juan José Rivera durante la jornada de liberación.

 

Por su parte, el jefe del Departamento de Conservación de Fauna y Flora, Alan Jones, brindó detalles técnicos sobre el proceso que permitió que el animal llegara a esta instancia en óptimas condiciones de salud. El especialista hizo hincapié en que el éxito de la reinserción depende directamente del protocolo de rehabilitación seguido durante los meses previos.

 

"Verlo volar con esa firmeza nos confirma que el proceso de recuperación fue el adecuado y que el animal está listo para su vida en libertad", aseguró Alan Jones al cierre de la actividad.

 

Esta liberación se enmarca en las acciones del Programa de Conservación del Cóndor Andino, un plan integral que busca proteger a esta especie en toda su distribución frente a amenazas como el envenenamiento de carroñas, la caza y la pérdida de hábitat. A través de una red de centros de rescate, seguimiento satelital y programas de educación ambiental, el proyecto trabaja en la rehabilitación de ejemplares heridos y la sensibilización sobre la importancia de conservar al "Espíritu de los Andes" para el equilibrio de la biodiversidad altoandina.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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