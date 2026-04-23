Hackeo y estafa: alertan por el uso de la cuenta de WhatsApp de una escribana en Esquel

La Escribanía Norma Trucco de Esquel emitió un comunicado urgente a la ciudadanía de la ciudad y la región para alertar sobre una situación de inseguridad digital que afecta directamente a la profesional. Según informaron de manera oficial, la cuenta de WhatsApp de la escribana ha sido víctima de un hackeo y, en este momento, el equipo de la oficina no tiene acceso a dicha cuenta.

El alerta surge tras detectar que terceras personas están contactando a ciudadanos en nombre de la escribana con fines delictivos. Bajo esta modalidad de engaño, los estafadores solicitan el cambio de divisas o piden dinero en concepto de ayuda económica. "Dejamos en claro que esto es totalmente falso", remarcaron desde la escribanía para evitar que los vecinos realicen transacciones bajo engaño.

Ante la gravedad del hecho, se confirmó que la denuncia correspondiente ya fue presentada ante la Policía del Chubut. Asimismo, la Fiscalía ya se encuentra notificada y el caso está siendo investigado por el área de Cibercrimen para dar con los responsables de la maniobra.

Desde la escribanía solicitaron a toda la población estar sumamente atenta a esta modalidad de estafa y recordaron la importancia de no realizar ningún tipo de transacción ante estos mensajes. "Pedimos a la población estar atenta a esta modalidad de estafa y no realizar ningún tipo de transacción", subrayaron para cerrar el comunicado.

E.B.W.