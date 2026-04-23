11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 23 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad AlertaEStafas por whatsapp
23 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Hackeo y estafa: alertan por el uso de la cuenta de WhatsApp de una escribana en Esquel

Desde la escribanía informaron que delincuentes utilizan la identidad de la profesional para pedir dinero o el cambio de divisas. El caso ya es investigado por el área de Cibercrimen. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Escribanía Norma Trucco de Esquel emitió un comunicado urgente a la ciudadanía de la ciudad y la región para alertar sobre una situación de inseguridad digital que afecta directamente a la profesional. Según informaron de manera oficial, la cuenta de WhatsApp de la escribana ha sido víctima de un hackeo y, en este momento, el equipo de la oficina no tiene acceso a dicha cuenta.

 

El alerta surge tras detectar que terceras personas están contactando a ciudadanos en nombre de la escribana con fines delictivos. Bajo esta modalidad de engaño, los estafadores solicitan el cambio de divisas o piden dinero en concepto de ayuda económica. "Dejamos en claro que esto es totalmente falso", remarcaron desde la escribanía para evitar que los vecinos realicen transacciones bajo engaño.

 

Ante la gravedad del hecho, se confirmó que la denuncia correspondiente ya fue presentada ante la Policía del Chubut. Asimismo, la Fiscalía ya se encuentra notificada y el caso está siendo investigado por el área de Cibercrimen para dar con los responsables de la maniobra.

 

Desde la escribanía solicitaron a toda la población estar sumamente atenta a esta modalidad de estafa y recordaron la importancia de no realizar ningún tipo de transacción ante estos mensajes. "Pedimos a la población estar atenta a esta modalidad de estafa y no realizar ningún tipo de transacción", subrayaron para cerrar el comunicado.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 "Hacemos feria de ropa usada para juntar un mango"
2
 Una esquelense busca llegar al mundial de CrossFit
3
 Condenan a un penitenciario por abuso sexual
4
 Estaba en el lugar equivocado: quien era Agustina, la joven que murió en el doble crimen de Comodoro
5
 Recuperan animales robados en operativos rurales
1
 El Handball Municipal de Esquel quedó al borde de la cornisa
2
 Reconstrucción activa en Los Alerces
3
 Hackeo y estafa: alertan por el uso de la cuenta de WhatsApp de una escribana en Esquel
4
 Milei confirmó que buscará su reelección en los próximos comicios
5
 Capacitación en RCP en el CAPS Badén
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -