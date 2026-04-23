Un queso de la Comarca Andina fue premiado entre los mejores del mundo

El queso de Tambo Mamaicunas, elaborado en El Bolsón, recibió un reconocimiento de oro en el Mundial del Queso realizado en Brasil en 2026. El logro fue valorado por el municipio, que lo consideró un reflejo del trabajo sostenido de productores que forman parte de la Ruta Productiva.

Premio internacional para un proyecto comarcal

El reconocimiento obtenido por Tambo Mamaicunas se dio en el marco del 4° Mundial del Queso en Brasil, donde su producto “Gaucha Patagonia” fue distinguido entre elaboraciones de distintos países.

Desde el municipio de El Bolsón celebraron el resultado y remarcaron que este tipo de logros posicionan a la producción local en escenarios internacionales. En una publicación oficial, señalaron que se trata de “un orgullo compartido” que pone en valor el trabajo del sector productivo.

El emprendimiento forma parte de la Ruta Productiva, un circuito que promueve el desarrollo local a partir de experiencias vinculadas a la producción, el turismo y la identidad del territorio.

Producción artesanal y arraigo

Tambo Mamaicunas es un proyecto que combina producción artesanal con un enfoque ligado al entorno. La elaboración de quesos de oveja y el trabajo a escala familiar forman parte de una propuesta que apuesta por la calidad y el origen.

El reconocimiento valora el producto en sí, y también el proceso detrás: el cuidado de los animales, la selección de materias primas y la elaboración en pequeñas cantidades.

Según difundió el municipio, el premio es resultado de “la dedicación y la pasión de productores que apuestan por la calidad”, en un contexto donde sostener este tipo de emprendimientos implica desafíos económicos y logísticos.

La Ruta Productiva

El logro de Mamaicunas también vuelve a posicionar el atractivo de la Ruta Productiva de El Bolsón, una iniciativa que invita a recorrer distintos emprendimientos locales.

A través de este circuito, vecinos y visitantes pueden conocer de cerca los procesos de producción, interactuar con quienes llevan adelante los proyectos y acceder a productos elaborados en la zona.

O.P.