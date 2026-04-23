Guardafauna fue declarado culpable de violencia de género contra su expareja

El tribunal integrado por los jueces Martín O’Connor, María Laura Martini y Marcela Pérez Bogado resolvió por mayoría declarar a Roberto Bubas como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Ahora, la causa avanza hacia una nueva etapa en la que se deberá definir la pena a imponer. Bubas cobró notoriedad pública años atrás por establecer un contacto especial con las orcas en la reserva provincial de Caleta Valdés. Su historia incluso generó una película.

La decisión fue adoptada con el voto coincidente de O’Connor y Martini, quienes sostuvieron la calificación de lesiones leves agravadas. En tanto, la jueza Pérez Bogado votó en disidencia y consideró que los hechos debían encuadrarse como lesiones graves, también agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Se trata del segundo juicio contra Bubas, quien había sido absuelto en el primer proceso. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut dejó sin efecto aquella sentencia y ordenó la realización de un nuevo debate, cuestionando la resolución anterior.

El nuevo juicio oral y público comenzó esta semana, en un proceso en el que Bubas volvió a ser juzgado por hechos de violencia contra su expareja. Durante la audiencia inicial, uno de los puntos centrales fue el planteo de la defensa —a cargo de los abogados Andrés Espínola y Javier Patricio Romero— para incorporar nueva prueba testimonial.

El tribunal rechazó ese pedido, en línea con lo establecido en el Código Procesal Penal y con la oposición de la fiscal Laura Castagno y la querella, representada por la abogada Gladys Olavarría.

Además, los magistrados dispusieron que la declaración de la víctima se realizara mediante el sistema de Cámara Gesell, con instrucciones específicas para el profesional de psicología forense encargado de la entrevista, en particular respecto a la dinámica de preguntas y contra preguntas de las partes.

El debate continuó con la producción de pruebas y testimonios, hasta arribar al veredicto conocido en las últimas horas, que revierte la absolución inicial y establece la responsabilidad penal del acusado.

Con la declaración de culpabilidad ya definida, el proceso ingresará ahora en la instancia de cesura, donde se determinará la pena que deberá cumplir Bubas por los hechos juzgados.

Con información del MPF