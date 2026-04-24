Incentivos para el comercio y la industria

En un encuentro desarrollado en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, el mandatario provincial y el jefe comunal de Trelew encabezaron una mesa de trabajo con referentes de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut y la Cámara Hotelera y Gastronómica. La reunión tuvo como eje central el diseño de herramientas que permitan sostener la actividad económica y proteger los puestos de trabajo en un escenario nacional complejo. Durante la charla se adelantó que la próxima semana se presentará formalmente un plan de fomento a la construcción y promociones para el sector comercial.

Ante un difícil contexto económico nacional, con niveles de inflación que van en aumento y una retracción generalizada del consumo, nuestra responsabilidad es amortiguar esa retracción mediante políticas que promuevan la actividad, generen soluciones concretas y, fundamentalmente, protejan las fuentes de trabajo, manifestó Torres durante el intercambio con los empresarios. El gobernador también confirmó que se decidió extender por un año la exención del impuesto de Sellos para la constitución y capitalización de empresas, una medida que apunta directamente a facilitar las inversiones dentro del territorio chubutense.

En línea con nuestra política de acompañamiento a quienes invierten y generan empleo, en los próximos días estaremos presentando medidas de alivio fiscal, herramientas crediticias y acciones de promoción para la industria y el comercio de la zona este de la provincia, agregó el mandatario. Por su parte, los representantes del sector privado valoraron la apertura al diálogo y la posibilidad de coordinar una estrategia conjunta entre la provincia y el municipio. Los equipos técnicos de ambas administraciones y el Banco del Chubut continuarán trabajando en los detalles finales de los anuncios previstos para los próximos días.

E.B.W.