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23 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Recuperan animales robados en operativos rurales

Personal policial de Cushamen y Río Pico realizó allanamientos por denuncias de abigeato y conflictos de propiedad, logrando el secuestro de caprinos con señales adulteradas y un equino. 
Por Redacción Red43

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Un vecino de la zona rural de Cushamen denunció la sustracción de diez chivos de su campo, lo que motivó una investigación inmediata por parte de la comisaría local y la División Seguridad Rural de El Maitén. Bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal de la Comarca Andina, los efectivos concretaron un allanamiento en un establecimiento ganadero de la región. Durante el procedimiento se logró recuperar cinco de los animales buscados, pero además se detectaron otras cinco piezas con irregularidades. Estos últimos animales fueron incautados por infracción a la ley de marcas y señales, ya que presentaban sus señalizaciones recientemente adulteradas. El responsable del predio fue imputado en libertad por el presunto delito de abigeato en una causa que permanece bajo la órbita del fiscal Carlos Díaz Mayer.

 

En forma paralela, se llevó a cabo otro operativo en la localidad de Río Pico tras una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel. La medida se cumplió en un predio perteneciente a una comunidad mapuche, en el marco de una investigación por un conflicto vinculado a la propiedad de un equino. En el lugar, el personal de la comisaría local procedió al secuestro del caballo señalado, el cual quedó a disposición de la justicia como elemento central de la causa penal iniciada. Ambos operativos forman parte de las tareas de prevención y control que se vienen reforzando en el interior provincial para combatir los delitos rurales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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