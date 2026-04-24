El CONAF fortalece su vínculo con la comunidad

El Consejo Municipal de la Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF) de Esquel, un organismo que tiene sus raíces en el año 1999, atraviesa una etapa de renovación en su búsqueda por integrarse de manera más directa con los vecinos. Pamela Ruppel, directora del área, explicó que desde la actual gestión se ha puesto el foco en dinamizar este órgano asesor y consultor del Ejecutivo para que no quede solo en el ámbito institucional, sino que llegue efectivamente a la comunidad en general.

En ese sentido, la funcionaria destacó la creación de canales de comunicación específicos como la cuenta de Instagram conafesquel y el correo electrónico institucional conafesquel1999@gmail.com, con el objetivo de brindar una atención más personalizada. Ruppel señaló que se dieron cuenta de que les hacía falta una red para llegar a la gente y que estas herramientas permiten un trabajo más cercano.

Respecto a la agenda de trabajo para el presente ciclo, la referente confirmó que el eje central será la ciudadanía digital. Este tema atravesará todas las acciones del año y contará con la participación de diversos actores sociales, entre los que se encuentran representantes de universidades, profesionales de trabajo social, supervisiones escolares, la Policía Comunitaria y distintas áreas municipales, además de asociaciones civiles.

Se trata de un trabajo en conjunto, una política pública que llevamos adelante, sostuvo Ruppel durante la entrevista. También remarcó la importancia de la prevención y la difusión de fechas clave para llevar conocimiento a la ciudad en temas vinculados a las infancias y las familias.

Los encuentros del consejo se desarrollan habitualmente los terceros viernes de cada mes. Para el mes de mayo, la cita está programada para el día 15 en el aula de capacitaciones del Melipal, en el horario de 8:30 a 10:30 horas aproximadamente. La invitación se extiende a todas las instituciones y organizaciones que trabajen con la temática de niñez y familia que deseen acercar propuestas o conocer las acciones en curso.

Queremos trabajar en prevención y difundir fechas importantes para llevarle un poco de conocimiento a la ciudad, concluyó Ruppel, enfatizando que el espacio busca consolidar la articulación entre el gobierno municipal y la sociedad civil.

E.B.W.