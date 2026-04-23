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23 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Había tomado tanto que el alcoholímetro no pudo detectar la cantidad de alcohol en sangre

El hecho inédito ocurrió cuando la policía recibió un llamado porque un conductor hacía “maniobras indebidas” con un camión. Fue interceptado y le secuestraron el vehículo. 
Por Redacción Red43

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Efectivos de la Comisaría 42 respondieron a un llamado al 911 en el que testigos observaron a un conductor realizando maniobras indebidas a bordo de un camión, cuando conducía en aparente estado de ebriedad. Móviles de esa dependencia acudieron de inmediato a esa comunicación para interceptarlo y evitar accidentes y terceros afectados.

 

En la intersección de Crucero General Belgrano y Huincaleo, en Bariloche los efectivos detuvieron la marcha del vehículo y obligaron a los dos ocupantes a descender.

 

Minutos más tarde el conductor fue sometido a un test de alcoholemia, que realizaron inspectores del municipio, "el cual arrojó más de 3.00 ml, una cifra superior al límite de medición del dispositivo que quedó “trabado” tras la medición y no pudo dar la cantidad exacta de alcohol en sangre.". El municipio infraccionó al conductor y le retuvo la documentación, y secuestró el vehículo de carga. Por supuesto, se tuvo que ir, como pudo, a pie.

 

 

 

 

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