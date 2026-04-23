Había tomado tanto que el alcoholímetro no pudo detectar la cantidad de alcohol en sangre

Efectivos de la Comisaría 42 respondieron a un llamado al 911 en el que testigos observaron a un conductor realizando maniobras indebidas a bordo de un camión, cuando conducía en aparente estado de ebriedad. Móviles de esa dependencia acudieron de inmediato a esa comunicación para interceptarlo y evitar accidentes y terceros afectados.

En la intersección de Crucero General Belgrano y Huincaleo, en Bariloche los efectivos detuvieron la marcha del vehículo y obligaron a los dos ocupantes a descender.

Minutos más tarde el conductor fue sometido a un test de alcoholemia, que realizaron inspectores del municipio, "el cual arrojó más de 3.00 ml, una cifra superior al límite de medición del dispositivo que quedó “trabado” tras la medición y no pudo dar la cantidad exacta de alcohol en sangre.". El municipio infraccionó al conductor y le retuvo la documentación, y secuestró el vehículo de carga. Por supuesto, se tuvo que ir, como pudo, a pie.