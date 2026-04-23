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Por Redacción Red43

La operaron de la vista, le dieron el alta, llegó a su casa y murió: dudas y misterio

La mujer de 72 años se había sometido a la intervención en una clínica de una ciudad patagónica. La justicia investiga lo que hasta ahora es una “muerte dudosa”. 
Por Redacción Red43

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Una mujer de 72 años murió de un paro cardiorrespiratorio en su vivienda del barrio Los Pioneros, en Centenario. Horas antes se había sometido a una operación en sus ojos en una clínica de Cipolletti y le habían dado el alta médica.

 

 La víctima fue identificada como María Cristina Piedrabuena, vivía en la peatonal 14, y horas antes había tenido una intervención ocular. Ayer al mediodía se sintió mal, fue al baño y se desvaneció.

 

Su nieta, de 25 años, comenzó a llamar al Servicio de Emergencias para su atención. Los familiares comentaron después la desesperación ante la falta de respuesta inmediata, ya que la ambulancia llegó varios minutos más tarde. Cuando el equipo médico arribó al hogar ya no se podía hacer nada: la señora había fallecido de un paro cardiorrespiratorio.

 

El cuerpo de la desafortunada mujer fue trasladado a la morgue. Ante la descripción de los hechos, se calificó como “muerte dudosa” por lo que la justicia pidió una autopsia. El objetivo es determinar con precisión la causa del deceso, y si pudo existir alguna relación entre la cirugía y su fallecimiento.

 

 

 

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