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25 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

La usina cultural Puerta Azul presenta a dos bandas que comparten integrantes

Chamanes del Fuego y Gomitas DCBD son dos bandas diferentes, pero con los mismos integrantes, que rotan instrumentos y sonoridades, y que se encontrarán éste sábado en El Bolsón.
Por Redacción Red43

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La banda Chamanes del Fuego lleva más de una década haciendo música en El Bolsón, Rio Negro, localidad inquieta en lo artístico en donde sus integrantes encontraron una alternativa creativa nueva y la llamaron Gomitas DCBD.

 

León Collazo, Juan Manuel Iglesias y Lautaro Del Teso integran ambas formaciones, con sonoridades e improntas creativas distintas, siendo DCBD la más nueva y encontrándose también en el cambio de instrumentaciones, de lo eléctrico a lo acúsitco.

 

La Usina Cultural Puerta Azul es su sala de operaciones, estudio y espacio cultural que abre sus puertas éste sábado a las 20 horas para que ambas propuestas se encuentren y desplieguen.

 

El salón de calle Mármol 1512 propone el cruce sonoro, la gastronomía, bebidas y muestras visuales también en una propuesta integral y autogestiva.

 

SL

 

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