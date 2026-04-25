La usina cultural Puerta Azul presenta a dos bandas que comparten integrantes

La banda Chamanes del Fuego lleva más de una década haciendo música en El Bolsón, Rio Negro, localidad inquieta en lo artístico en donde sus integrantes encontraron una alternativa creativa nueva y la llamaron Gomitas DCBD.

León Collazo, Juan Manuel Iglesias y Lautaro Del Teso integran ambas formaciones, con sonoridades e improntas creativas distintas, siendo DCBD la más nueva y encontrándose también en el cambio de instrumentaciones, de lo eléctrico a lo acúsitco.

La Usina Cultural Puerta Azul es su sala de operaciones, estudio y espacio cultural que abre sus puertas éste sábado a las 20 horas para que ambas propuestas se encuentren y desplieguen.

El salón de calle Mármol 1512 propone el cruce sonoro, la gastronomía, bebidas y muestras visuales también en una propuesta integral y autogestiva.

SL