Tomi Lebrero vuelve a Trevelin con su música y un taller de composición

Tomi Lebrero es un músico, compositor y multiinstrumentista argentino (bandoneonista y guitarrista) que se ha convertido en una figura central de la escena de cantautores independientes en Buenos Aires.

Con más de 20 años de trayectoria, su estilo navega entre el rock acústico, el tango y el folklore.

Su camino lo traerá a Trevelin este sábado, con un encuentro especial en el que no solo recorrerá su repertorio sino que brindará un espacio de taller de composición.

El encuentro será en Arcos Al Sur, primero a las 16 horas con el taller de canciones y luego, 21 horas, con el recital de sus canciones.

Las reservas son requeridas en ambos casos,

SL