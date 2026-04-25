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Por Redacción Red43

Otro domingo nublado de otoño en Esquel

La persistencia del viento mantendrá las bajas temperaturas durante el día, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

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Luego de un sábado frío y con lloviznas en algunos puntos altos de la ciudad de Esquel, el domingo promete mantener la oscuridad otoñal.

 

Con el frente polar que recorre la patagonia, el servicio meteorológico nacional confirma una máxima de 4 grados y una mínima de -4 por la noche.

 

Esto se debe también a la nubosidad y el viento, que mantienen el otoño gris durante todo el fin de semana en Esquel y sus alrededores 

 

Aunque el mediodía muestre un poco de sol, hay que recordar que apenas se nuble, el frío patagónico se hará sentir sin vueltas.

 

SL

 

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