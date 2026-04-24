Caso Ángel: la madre habría sido quien le dio los golpes que provocaron la muerte del nene

En el avance de la investigación por la muerte de Ángel López, el fiscal Cristian Olazábal no descartó un giro clave en la causa: que la madre del niño, Mariela Altamirano, haya sido quien le provocó los golpes que derivaron en su fallecimiento. El conmocionante hecho ocurrió en Comodoro Rivadavia.

“El miércoles se inició la pericia de extracción de datos informáticos de los celulares de los acusados”, explicó el funcionario y adelantó que el análisis de esas comunicaciones podría generar cambios en la reconstrucción del caso. “El fin de semana vamos a evaluar los resultados y puede haber variaciones”, sostuvo.

En ese marco, el fiscal indicó que durante la investigación surgieron testimonios que dan cuenta de antecedentes de violencia por parte de la madre hacia otro de sus hijos. “Respecto de Ángel no, pero sí hay declaraciones que evidencian conductas violentas previas”, precisó.

A partir de estos elementos, la acusación inicial —que ubicaba al padrastro como autor de la agresión y a la madre como responsable por omisión— podría modificarse. “No sería sorpresivo un cambio de roles o que el hecho tenga una mayor intensidad de la que se planteó en un principio”, afirmó Olazábal.

El fiscal remarcó además que la causa se construye sobre indicios. “No tenemos prueba directa, trabajamos sobre inferencias basadas en datos comprobados”, explicó. Según la autopsia, el menor presentaba más de 20 lesiones compatibles con una golpiza, lo que permitió establecer que la causa de muerte estuvo vinculada a esos golpes.

El caso de Ángel López se conoció tras su muerte en un entorno familiar que rápidamente quedó bajo sospecha. Desde un primer momento, las circunstancias del fallecimiento generaron dudas, especialmente por la cantidad y gravedad de las lesiones detectadas en el cuerpo del menor.

En una primera instancia, la investigación apuntó contra el padrastro como principal responsable de la agresión, mientras que la madre fue señalada por no haber intervenido para evitar el desenlace fatal. Esa hipótesis inicial se basó en los primeros indicios recolectados por los investigadores.

Con el avance de la causa, comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos probatorios que pusieron en revisión esa reconstrucción. Declaraciones de allegados y antecedentes familiares empezaron a complejizar el escenario, obligando a la fiscalía a replantear el análisis.