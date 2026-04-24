La Chipería Esquel: un emprendimiento familiar que apuesta por los productos sin gluten

La Chipería Esquel nació como un emprendimiento familiar y con el tiempo se convirtió en una referencia local para quienes buscan alimentos libres de gluten. Con una propuesta que combina recetas tradicionales y una amplia variedad de panificados, hoy ofrecen más de 30 productos y proyectan seguir creciendo.

“Esto es un emprendimiento familiar, se llama La Chipería Esquel. Hacemos panificados sin gluten, con recetas tradicionales, y tenemos en el mercado más de 30 productos”, contó Luis Ruloff.

La iniciativa surgió, por un lado, por una necesidad familiar vinculada a la celiaquía y la intolerancia al gluten, y por otro, por la convicción de que se pueden elaborar productos de calidad sin gluten. “Tenemos una cuestión, por un lado, de la parte de la familia, gente con celiaquía o con algún problema en la intolerancia al gluten. Por otro lado, creo que entendemos que se puede producir o elaborar productos de calidad libres de gluten”, explicó.

Durante los primeros años trabajaron desde su casa, vendiendo a través de redes sociales y puntos de encuentro. “Nos dedicamos hace 5 años, al principio, a través de redes sociales. Bueno, como todo, redes sociales, puntos de venta, puntos de encuentro, con buena respuesta de la gente de Esquel”, recordó.

Hace aproximadamente un año y medio decidieron dar un paso más e instalar un local físico. “Fue hace un año y medio aproximadamente que dijimos, sí, tenemos que instalarnos”, señaló.

Actualmente funcionan en la esquina de Rivadavia y Darwin, con atención de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 hs. Además, los pueden encontrar como @lachiperiaesquel en redes sociales.

El chipá es su producto más fuerte, elaborado con fécula de mandioca y bajo receta tradicional, aunque la oferta incluye mucho más. “Nosotros elaboramos chipá, que es nuestro fuerte, son sin gluten, son 100% fécula de mandioca, elaboración tradicional, con ingredientes de calidad. Y, además, hacemos tartas, hacemos pizza, hacemos soluciones sin gluten, pan de molde, hacemos muchas cosas”, detalló.

Además, adelantó que próximamente sumarán pastas sin gluten y continúan ampliando la propuesta con productos de almacén, bebidas, helados, premezclas y opciones congeladas.

Uno de los aspectos que más remarcan desde el emprendimiento es la seguridad alimentaria. “Somos una de las pocas cocinas de Esquel habilitadas sin gluten 100%. Nosotros de ninguna manera tenemos nada con gluten en todo nuestro espacio”, afirmó Ruloff, y agregó: “La gente puede comprar con total tranquilidad de que no va a haber contaminación cruzada”.

Aunque gran parte del público está compuesto por personas con celiaquía, aseguran que sus productos están pensados para todos. “Es para todo público”, sostuvo Luis.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la comunidad. “Tenemos clientes de hace un montón y, bueno, contento por eso. Agradecimiento, solo agradecimiento para la gente de Esquel”, expresó.

R.G.